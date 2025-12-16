Bucaspor 1928 derbide Altınordu'ya karşı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan iki İzmir ekibi Bucaspor 1928 ve Altınordu çarşamba günü derbide kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak.



Üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra son 2 maçını kaybeden Bucaspor 1928 ligde 9 puanla 17'nci sırada, galibiyeti bulunmayan 5 puanlı Altınordu ise 19'uncu basamakta son sırada yer alıyor.



Kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan sarı-lacivertliler, 15 maçta 16 gol atıp, 32 gol yerken; kırmızı-lacivertliler ise aynı periyotta 6 gol kaydedip, kalesinde 30 gol gördü. İki İzmir temsilcisi son olarak 2023-24 sezonunda 2'nci Lig'de karşılaştı. O sezon Altınordu'nun sahasındaki ilk randevu 0-0 biterken, Bucaspor evindeki karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bahis soruşturmasında Altınordu'dan 7, Bucaspor 1928'den 8 oyuncu ceza aldı.



