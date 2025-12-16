16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Bucaspor 1928 derbide Altınordu'ya karşı

Düşme hattında yer alan iki İzmir ekibi Bucaspor 1928 ve Altınordu, Buca'da karşı karşıya gelecek.

calendar 16 Aralık 2025 14:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan iki İzmir ekibi Bucaspor 1928 ve Altınordu çarşamba günü derbide kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak.

Üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra son 2 maçını kaybeden Bucaspor 1928 ligde 9 puanla 17'nci sırada, galibiyeti bulunmayan 5 puanlı Altınordu ise 19'uncu basamakta son sırada yer alıyor.

Kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan sarı-lacivertliler, 15 maçta 16 gol atıp, 32 gol yerken; kırmızı-lacivertliler ise aynı periyotta 6 gol kaydedip, kalesinde 30 gol gördü. İki İzmir temsilcisi son olarak 2023-24 sezonunda 2'nci Lig'de karşılaştı. O sezon Altınordu'nun sahasındaki ilk randevu 0-0 biterken, Bucaspor evindeki karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bahis soruşturmasında Altınordu'dan 7, Bucaspor 1928'den 8 oyuncu ceza aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
