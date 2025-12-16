Trabzonspor'da örnek aday Jeremie Boga

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ara dönem için transfer planlamasını çok net belirledi.

Bir sol kanat, bir stoper ve bir bek transferi isteyen genç teknik adam, hemen katkı verecek futbolcu istedi.

Transfer çalışmasında öne çıkan profilin; bire birde etkili, hücumda üretken, skora katkı yapabilen ve oyunu iki yönlü oynayabilen kanat oyuncuları olduğu öğrenildi.

Bu çerçevede, kamuoyunda adı daha önce farklı dönemlerde gündeme gelen Jeremie Boga benzeri oyuncu tipi, Trabzonspor'un kanat arayışında örnek profil olarak değerlendiriliyor.

TRABZONSPOR TEMASA GEÇMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Trabzonspor, Fildişi Sahilli kanat ile görüşmüştü ancak sonuca varılamamıştı.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Bu sezon Nice ile 20 resmi maça çıkan Boga, 2 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı. Güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.