16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Trabzonspor'da örnek aday Jeremie Boga

Teknik direktör Fatih Tekke, ara dönemde sol kanat, stoper ve bek takviyesi istedi.

calendar 16 Aralık 2025 13:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da örnek aday Jeremie Boga
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ara dönem için transfer planlamasını çok net belirledi.
 
Bir sol kanat, bir stoper ve bir bek transferi isteyen genç teknik adam, hemen katkı verecek futbolcu istedi.
 
Transfer çalışmasında öne çıkan profilin; bire birde etkili, hücumda üretken, skora katkı yapabilen ve oyunu iki yönlü oynayabilen kanat oyuncuları olduğu öğrenildi.
 
Bu çerçevede, kamuoyunda adı daha önce farklı dönemlerde gündeme gelen Jeremie Boga benzeri oyuncu tipi, Trabzonspor'un kanat arayışında örnek profil olarak değerlendiriliyor.
 
TRABZONSPOR TEMASA GEÇMİŞTİ
 
Yaz transfer döneminde Trabzonspor, Fildişi Sahilli kanat ile görüşmüştü ancak sonuca varılamamıştı.
 
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
 
Bu sezon Nice ile 20 resmi maça çıkan Boga, 2 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı. Güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.