Toronto Raptors'ın şampiyonluk sezonunda takımın önemli isimlerinden biri olan Fred VanVleet, Kawhi Leonard'ın Raptors'a takaslandığı anda kafasının karışık olduğunu ve 2018-19 sezonunun ardından ayrılmayı planladığını açıkladı.VanVleet, Hello and Welcome podcast'ine konuk olduğu programda, Leonard'ın Toronto'ya geliş sürecine dair dikkat çekici detaylar paylaştı.San Antonio Spurs ile yaşadığı sakatlık sürecinden memnun olmayan Leonard, 2018 yılında takımdan ayrılmak istemişti. Asıl hedefi Los Angeles'a dönmek olan yıldız oyuncu, Spurs tarafından Danny Green ile birlikte Toronto'ya gönderildi. Karşılığında ise DeMar DeRozan, Jakob Poeltl ve bir draft hakkı (sonradan Keldon Johnson) alındı.Raptors Başkanı Masai Ujiri, Leonard'ın takımı bir üst seviyeye taşıyacağına inanarak, sezon sonunda ayrılma ihtimali çok yüksek olmasına rağmen bu riski aldı.Bu cesur hamle Toronto için büyük bir başarıya dönüştü. Leonard'ın geleceği belirsizliğini korurken Raptors, normal sezonda 58 galibiyet aldı ve NBA Finalleri'ne yükseldi. Finalde Golden State Warriors'ı altı maçta mağlup eden Toronto, kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu kazandı.Final MVP'si seçilen Leonard, özellikle Doğu Konferansı yarı finalinde Philadelphia 76ers'a karşı attığı efsanevi 7. maç şutu ile hafızalara kazındı. Playoff'larda 24 maçta 30.5 sayı, 9.1 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakalayarak eleştirmenleri susturdu.Tarihi sezonun ardından Leonard, beklendiği gibi Raptors'tan ayrıldı ve LA Clippers ile 3 yıl, 103.1 milyon dolarlık maksimum kontrat imzaladı.Toronto cephesi ise tüm "ya şöyle olsaydı" senaryolarına rağmen, Leonard'ın franchise'a yaşattığı o unutulmaz tek sezon için minnettar olmaya devam ediyor.