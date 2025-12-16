16 Aralık
11 sezonun en kötü Beşiktaş savunması

Beşiktaş yönetimi son 11 sezonun en kötü savunma performansı sonrasında harekete geçme kararı aldı.

calendar 16 Aralık 2025 11:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
11 sezonun en kötü Beşiktaş savunması
Beşiktaş, bu sezon savunmadaki kötü performansını bir türlü düzeltemedi. 16 lig maçında 22 golü kalesinde gören siyah-beyazlılar, bu gollerin 8'ini bireysel hataları sonucunda yedi.

2014-15'ten bu yana bir sezon içerisindeki en yüksek bireysel hatadan yenilen gol sayısına şimdiden ulaştı. Siyah-beyazlılar bu sezon Avrupa'da 6, Süper Lig'de ise 16 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda kalesinde tam 33 gol gördü.

Ara transferde hem kaleci hem de savunmaya takviye planlanıyor.

SONUNU GETİREMİYOR


Ligde G.Saray, G.Birliği, Kasımpaşa, F.Bahçe, Samsun ve Trabzon mücadelelerinde ilk golü bulan Beşiktaş, bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kartal, bu müsabakalarda muhtemel 18 puandan 4'ünü cebine koydu. UEFA Konferans Ligi play-off'unda Lausanne deplasmanında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

DEPLASMAN TESELLİSİ

Beşiktaş, ligde deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı. Sırasıyla Kayseri, Konya, Antalya ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başaran Kartal; Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kaldı. Söz konusu 7 karşılaşmada siyah-beyazlılar, 15 puan topladı. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
