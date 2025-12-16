Houston Rockets'ın milli yıldızı Alperen Şengün, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic ile yapılan karşılaştırmalar hakkında konuşurken, Jokic'e büyük saygı duyduğunu vurguladı ancak artık kendi yolunu çizmek istediğini net bir şekilde ifade etti.Denver Nuggets, Colorado'da oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Houston Rockets'ı uzatma sonunda 128-125 mağlup etti. Mücadele, iki yıldız uzun Nikola Jokic ile Alperen Şengün arasındaki üst düzey performans düellosuyla öne çıktı.Jokic, sezonun 12. triple-double'ını kaydederek 39 sayı (3 sayı çizgisinin gerisinden 5/9, iki sayılık atışlarda 8/18), 15 ribaund, 10 asist ve 2 blok ile oynadı. Bu performans, aynı zamanda Jokic'in NBA kariyerindeki 176. triple-double'ı oldu. Sırp yıldız, tüm zamanların triple-double listesinde Oscar Robertson'ın yalnızca 5 gerisinde bulunuyor.Houston cephesinde ise Alperen Şengün, takımının mağlubiyetine rağmen gecenin en parlak isimlerinden biri oldu. Genç yıldız, 33 sayı (14/27 saha içi isabet), 10 ribaund ve 10 asist ile triple-double yaparak dikkat çekti.Maçın ardından konuşan Alperen, Jokic karşısındaki performansına değinerek şu ifadeleri kullandı:Şengün, açıklamalarının devamında Jokic'in oyundaki etkisine dikkat çekti. Ancak bu bölümde küçük bir dil sürçmesi yaşadı ve Jokic'in iki MVP ödülü kazandığını söyledi. Oysa Jokic'in kariyerinde üç NBA MVP ödülü bulunuyor.Alperen, kariyerinin başlarında Jokic ile kıyaslanmaktan hoşlandığını ancak artık bu noktada farklı düşündüğünü belirtti: