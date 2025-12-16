16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta İtalya deplasmanında

EuroCup A Grubu'nun 11. haftasında Bahçeşehir Koleji, İtalya temsilcisi Umana Reyer'e konuk olacak.

calendar 16 Aralık 2025 15:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, EuroCup A Grubu'nun 11. haftasında 17 Aralık Çarşamba günü İtalya'nın Umana Reyer takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
 
Palasport Taliercio'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
 
İtalya temsilcisi Umana Reyer ise, 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ligde 8. sırada yer alıyor.
 
Bahçeşehir Koleji, bu sezon ligde Umana Reyer ile karşılaştığı ilk maçı sahasında 93-74 kazandı.
 
Oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 yenilgi alan Bahçeşehir Koleji, haftaya 3. sırada girdi.
 
Kırmızı-lacivertliler, ligdeki son maçında konuk ettiği Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca ekibini 84-72 yendi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
