16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli'nin durumu açıklandı

Trabzonspor Kulübü; Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli'nin durumları hakkında bilgilendirme yapıldı.

calendar 16 Aralık 2025 15:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli'nin durumu açıklandı
Trabzonspor Kulübü; Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli'nin durumlarını açıkladı.

Bordo-mavililerin, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir yaptığı açıklamada "Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında "Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadesi yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
