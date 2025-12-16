Trabzonspor Kulübü; Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli'nin durumlarını açıkladı.
Bordo-mavililerin, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir yaptığı açıklamada "Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmıştır" denildi.
Açıklamanın devamında "Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadesi yer aldı.
