16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Brendan Rodgers'ın yeni adresi Suudi Arabistan!

Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ta yeni teknik direktör resmen açıklandı.

calendar 16 Aralık 2025 16:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Brendan Rodgers'ın yeni adresi Suudi Arabistan!
Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ta Michel'den boşalan teknik direktörlük görevine Brendan Rodgers getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik adam Rodgers ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Swansea City, Liverpool ve Leicester City gibi takımları çalıştıran Rodgers, Celtic'te ise 4 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Ligde 9 hafta sonunda 17 puan toplayan Al Qadsiah, lider Al Nassr'ın 10 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
