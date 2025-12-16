Taha Akgül: '2026, Allah'ın izniyle daha başarılı bir yıl olacak'

'ANTRENMANLARINI BİREBİR TAKİP EDECEĞİZ'

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Sivas'ta çeşitli programlara katılmak üzere kente geldi. Burada Selçuk Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Akgül, okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşiye katıldı.Akgül, söyleşide hayatından bahsederek öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program sonrası Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Akgül, federasyon başkanlığı döneminde 1 seneyi geride bıraktığını belirterek, "Hamdolsun bu 1 seneyi dolu dolu geçirdik. Özellikle alt yapı yatırımlarıyla dolu geçirdik. Türkiye'yi karış karış geziyoruz ve gezmeye devam edeceğiz. Biliyoruz A Milli Takımdaki başarılar daha iyi olabilir ve Allah'ın izniyle daha iyi olacak. Onun için zamana ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızla da konuşurken bunu net bir şekilde söylüyoruz ve samimiyiz. Burada camiamıza olmayanı değil olanı göstermek zorundayız. Realiteyi camiamızın ve spor camiasının bilmesi gerekiyor. Bu anlamda da biz hep samimiyetle işimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.Akgül, federasyonun 2026 yılı hedeflerinden de bahsederek, "2026 yılı Allah'ın izniyle daha başarılı bir yıl olacak. Rıza Kayaalp şampiyonumuz döndü. Takımımız daha güçlendi. Onun gelmesiyle birlikte tüm takımın morali ve kalitesi daha da yukarıya yükselecektir. Grekoromen de gerçekten başarılı bir ekibimiz var, serbestte gençlere yöneliyoruz. İnşallah oradan iyi şampiyonlar çıkaracağız. Kadın güreşinde çok başarılı bir yıl geçirdik. Kadın güreşimiz bizim yük akımız oldu. Kadınlarımıza güveniyoruz. Türkün gücünü dünyaya gösterdiler ve göstermeye de devam edecekler. Onlara inancımız sonsuz. Nene hatunlar ve Osmanlıdaki kadınlar gibi güçlerini minderde gerçekten sarf ediyorlar. Enerjilerini son dakikaya kadar mücadele ederek gösteriyorlar. Biz onlardan razıyız, Allah da onlardan razı olsun. Biz ister yensinler ister yenilsinler mücadele istiyoruz. Sonuna kadar savaşan, sonuna kadar güreşi arayan bir Türk güreşi sistemi oturtmak istiyoruz. Bu anlamda da inşallah özellikle bu sene tüm sporcu eğitim merkezlerine merkezden gönderdiğimiz programı göndereceğiz. Antrenmanlarını birebir takip edeceğiz. İnşallah 2026 spor camiasına hayırlı olur. Başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.2026 yılında çeşitli organizasyonlara imza atacaklarını belirten Taha Akgül, "Bu sene çok büyük organizasyonlarımız var. Sürprizlerle geleceğiz. Tribünlerin dolu olduğu ve Türkiye'nin konuştuğu organizasyonlarla geleceğiz. Bizim için daha dolu bir yıl olacak. Türkiye Şampiyonası'nda çok güzel bir ambiyans vardı. Şahinbey Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirdik. Biz federasyon olarak geliş amacımız eğer bir şeyin oluru varsa kolaylığı varsa biz her zaman bundan tarafız. Hiç bir şekilde kim olursa olsun zorlaştırma niyetinde değiliz. Federasyonumuzun kapısından kim içeri girdiyse işlerini hep kolaylaştırdık. Bundan sonra da böyle olacak. Biz buraya faydalı olmaya geldik, takoz olmaya gelmedik. İstemeyenler, bazen böyle takoz olmaya çalışanlar olabilir, onların da canı sağ olsun. Allah'ın izniyle biz bu yola baş koyduk. Güreşimizi yaşatma derdindeyiz" ifadelerini kullandı.