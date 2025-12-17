16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
1-0
16 Aralık
Eibar-Elche
0-1
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
0-2
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
1-2
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
0-2
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
1-3
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
3-0

Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde!

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Finali'nde Chelsea, deplasmanda Cardiff City'yi 3-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

calendar 17 Aralık 2025 00:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Finali'nde Chelsea, deplasmanda Cardiff City'ye konuk oldu.

Mücadeleyi Chelsea, 3-1 kazanmayı başardı.

Karşılaşmada Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 57 ile 90+3. dakikalarda Alejandro Garnacho ve 82. dakikada Pedro Neto kaydetti.

Ev sahibi Cardiff City'nin tek golünü 75. dakikada David Turnbull kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, adını yarı finale yazdırdı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.