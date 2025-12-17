Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde!

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Finali'nde Chelsea, deplasmanda Cardiff City'ye konuk oldu.
Mücadeleyi Chelsea, 3-1 kazanmayı başardı.
Karşılaşmada Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 57 ile 90+3. dakikalarda Alejandro Garnacho ve 82. dakikada Pedro Neto kaydetti.
Ev sahibi Cardiff City'nin tek golünü 75. dakikada David Turnbull kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Chelsea, adını yarı finale yazdırdı.
Mücadeleyi Chelsea, 3-1 kazanmayı başardı.
Karşılaşmada Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 57 ile 90+3. dakikalarda Alejandro Garnacho ve 82. dakikada Pedro Neto kaydetti.
Ev sahibi Cardiff City'nin tek golünü 75. dakikada David Turnbull kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Chelsea, adını yarı finale yazdırdı.