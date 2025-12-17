Erzurumspor FK'dan sosyal medyadaki paylaşımlara tepki!

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, mavi-beyazlı takımın taraftarlarının her zaman en iyisine layık olduğunu ancak bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların eleştiri boyutunu aştığını söyledi.



Ahmet Dal, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kentte yapılması planlanan stadyumun kente yapılacak önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Bu konuda herkesin emeği olduğunu ifade eden Dal, "O müjdeyi aldıktan sonra herkesin yapılması için emeği var. Bir an önce stat konusunda somut adımların atıldığını görmek istiyoruz. Yetkililere de söyledim çünkü Erzurum'da inşaat sezonu çok kısa ve bir ay geç kalındığında statta geç oynayacağız. İnsanlar depremden dolayı seyirci alamadığımız tribünleri görüyor ve bana Erzurumspor taraftarının ilgi göstermediğini söylüyor. Seyirci alabilsek zaten doldururuz. Stat bu şehrin en önemli konularından bir tanesi. Erzurumspor başkanı olarak yetkim, gücüm bu işin içinde olanlara hatırlatmak. Onlar da çalışmaların devam ettiğini ve somut adımların atılacağını söylüyorlar. Ama ben maalesef biraz geç kalındığını düşünüyorum." diye konuştu.



Dal, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara ilişkin ise şunları kaydetti:

Takımın geçmişte yaşadığı sıkıntılarla bugünlere geldiğini dile getiren Dal, şu ifadeleri kullandı: