Dursun Özbek'ten Okan Buruk tepkisi: 'Yeter artık!'

Galatasaray Kulübünde aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
RAMS Park'ta Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.
"OKAN HOCAMIZA SÖYLENENLERDEN RAHATSIZ OLDUM"
Toplantıda konuşma yapan Dursun Özbek, genel kurulda yaptıkları işlerin hesabını verdiklerini kaydederek, "'Mal, mülk elden gitti.' diyenler var. Bunların farklı amaçlarla söylendiğinin farkındayım. Çünkü bunu söyleyenler de yönetimde bulundular. Üyeleri yanlış bir şekilde bilgilendirmek, Galatasaray'a katkı sağlamıyor. Özellikle Okan Buruk hocamız için söylenen şeylerden rahatsızlık duydum. Kendisi son derece başarılı. Üç senedir şampiyon oluyoruz. Takdir edilmesi gereken bir başarımız var. Onun ulu orta şekilde eleştirilmesi doğru değil. Hele ki mücadelemiz devam ederken bu şekilde eleştirilmesi doğru değil." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Okan Buruk'u eleştiren Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Murat Turgut, toplantıda şu açıklamaları yapmıştı;
"Okan Hoca tarafından alınan ve gönderilen tam 29 oyuncu var! Her sene 13 oyuncu al, 10 oyuncu gönder! Kabahat hep tutmayan oyuncularda mı? Ahmed Kutucu geçen sezon devre arası geldi, bu devre arası gidecek deniyor! Hangi kriterlere göre alındı, gelişimi için ne yapıldı? Tutarsa başarılı scout ve teknik heyet, peki tutmazsa sorumlu kim? Harcanan paranın karşılığı ne olacak? Hem Türkiye, hem de Galatasaray tarihinin açık ara en pahalı takımını kurduk. Neden? Sadece ligde şampiyon olmak için mi?
Camianın, taraftarın ve hatta başkanın bile Avrupa'da başarı özlemi, talebi sebebiyle. Avrupa'da kolay diye düşündüğümüz rakiplere maç içerisinde çözüm bulamıyoruz. Rakip hocalar oyun içinde hamle yapınca, Monaco maçının ikinci yarısı en güzel örnektir... Bizim kulübemiz karşılık veremiyor!
Elimizde değeri 150 milyon euro olan iki santrafor varsa, hedeflerimizde bize rakip bile olmaması gereken Union Saint-Gilloise ve Monaco'ya kaybediyorsak, iki maçta tek bir gol bile atamıyorsak, sorunun teknik ekipte olduğunu görmek zor olmasa gerek.
Bazı gerçekleri tespit etmek lazım! Eintracht Frankfurt şu an Şampiyonlar Ligi sıralamasında 30. ve bize 5 atmalarına rağmen -8 averajları var. 7 maçta 6 yenilgi almış Liverpool'u yendik. Evet, hak ettik ve sevindik. Ancak 7 maçta 6 kez kaybetmiş Liverpool'du!
Şampiyonlar Ligi'nin 0 puanlı sonuncusu tarihin en kötü Ajax'ını yendik, sondan dördüncü Bodo Glimt'i yendik. Oynadığımızda 25. sırada ve -8 averajlı Union Saint-Gilloise'ye kendi evimizde yenildik. Son 5 maçında 1 galibiyet alabilmiş Monaco'ya da yenildik. 300 milyon euro üstü değere sahip takımla Avrupa'da aldığımız sonuçlar bu ise, herkesin nerede yanlış yapıyoruz diye düşünmesi lazım.
Herkesin ağzında teknik ekibin müthiş kadro mühendisliği yaptığı var... 40'a yakın oyuncu alıp 30'unu göndermek kadro mühendisliği ise tamam! Ama değilse bir sorum olacak, eskiden sezon arası transfer dönemiydi, şimdi hocamız 'Ocak transfer dönemi' diye telaffuz etmeye başladı. Daha 5 ay önce kadro mühendisliği oluşturularak ve tarihi rakamlar harcanarak yapılan kadroya dördüncü senesindeki hoca hala 3-4 oyuncu transfer ediyorsa, kimse 'Hocam daha 5 ay olmadı, nasıl yani?' diye sormuyor mu?
Futbol şube sorumluları da devamlı değişirse, sormak zor olmuyordur. Erden T,imur vardı, gidiverdi. İbrahim Hatipoğlu vardı, gidiverdi. Şimdi de hocanın eski dostu Abdullah Kavukçu var.
Camia, futbolcu ve şube sorumlusu sirkülasyonunu hayretler içerisinde izliyor. Ama şampiyon olup 40 gün, 40 dernek kutlamaları için ses çıkmıyor. Avrupa'da bu dev yatırımın maddi karşılığını alamazsak, lig şampiyonluğu ne kadar etkili olur, bilemiyorum.
Takımın kondisyonu 65-70'te düşüyordu.. Atletik performans şefini iki ay önce işten çıkardık. Yerine birini almakta acele etmiyor hocamız, sağ olsun... Şimdi ikinci yarı komple yokuz! ve bu özellikle Avrupa maçlarında bariz ortaya çıkıyor. Monaco maçında ilk yarı ile ikiinci yarı, gece ve gündüz gibiydi. Aman bize acele etmeyelim, zaten Avrupa'da bir şey yapamayacağımız gün gibi ortada, çeyrek final hayal ederken... Başkanımız yeni röportajında hayalimiz 'Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu' derken... Korkarım ki şansa gruptan çıksak bile yolumuz uzun olmaz! Yine Avrupa, yine hüsran diyebiliriz!
Turnuvanın en çok gol yiyen takımlarından birine gol bile atamadık. İlk 8 değil, 24 adayı olabilirsek, üç takımın üçüne kaybettik! Futbol aklı dediğimizde başkanımız kızıyor ancak demediğimizde de bu gerçekler başka türlü açıklanmıyor!
Okan Hocamız, Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile tek rakipli yerel ligde şampiyon olmayı başarıyor. Ama artık borcun 24 Milyar TL'ye geldiği yerde, başkanımızı her fırsatta 'Avrupa'da başarı istiyorum' talebinde, iki ay önce bu kürsüde söylediklerimi tekrarlamakta fayda görüyorum. Okan Hoca konuşmamın başında saydığım gibi onlarca oyuncu almış, göndermişi, her mevkiye takviye üstüne takviye almış ama nedense hala kendi teknik ekibine takviye almıyor, bu çok ilginç!
Avrupa'da senelerdir bir şey yapamıyor. Artık ekibine takviyeye yapamıyorsak, hatalardan ders alamıyorsak, korkarım ki bir sonraki mali genel kurulda her sene 100 milyon euro maliyet zararı yazma rekorunu egale edeceğiz. Borcumuz da herhalde 24 Milyar TL'den, 30-35 Milyar TL'ye gelecek! 'Sakın Okan Hoca üzülmesin' mi diyeceğiz hala, gerçekleri dile getiremeyecek miyiz?
Okan Hoca belki 'Rizespor'dan, Akhisarspor'dan, Başakşehir'den ekibime vefa borcum var' diyor olabilir ama birilerinin kendisine, esas kendisinin Galatasaray'a vefa borcu olduğunun hatırlatılmasında büyük fayda var. Okan Hocam bugün bu mevkide ise, ekibini değil, Galatasaray formasını sana 18 yaşında veren...
DURSUN ÖZBEK: "YETER ARTIK! AYIP YA1"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, Murat Turgut'un konuşması esnasında araya girerek "Yeter artık, Okan Hoca burada yok! Ayıp ya! Ne yapmaya çalışıyorsun, anlamıyorum ki? Yok öyle yaptı, yok böyle yaptı! Ayıp ya! Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.
MURAT TURGUT: "OKAN HOCA'YA HAKARET ETMEDİM"
Murat Turgut ise Dursun Özbek'e cevap olarak, "Okan Hoca'ya hakaret etmedim! İzninizle bitirebilir miyim? Son olarak bir banka dekontu ile futbol okullarında dönen dolaplarla ilgili Denetim Kurulu'nda bir seneyi aşkındır devam eden basit bir olayı neticeye bağlamamak, acaba Denetim Kurulumuz için acaba kaç sene sürecek? Denetim Kurulu'nda arkadaşlar cevaplayabilirse, çok sevinirim." sözlerini sarf etmişti.
DEMİRCAN: "GELİŞMELERİ İÇİN KİRALAMAMIZ LAZIM"
Galatasaray Kulübünün altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan ise 19 Yaş Altı Takımı'nın aldığı kötü sonuçlara değinerek, "Galatasaray Futbol Akademisi olarak, benimsediğimiz en önemli meselelerden bir tanesi de bir üst takıma oyuncu çıkarmak. Aldığımız sonuçlardan ziyade 'Üst tarafa adam verebiliyor muyuz?' diye bakıyoruz. Berat Luş ve Berat Yılmaz, başka kulüplerin üst takımlarında oynuyorlar. Arda Ünyay da bizde oynuyor. Bu çocuklarımızı geri çağırıp, 19 Yaş Altı Takımı'nda oynatsak, bu kötü sonuçları almayız ama o zaman da 'Yetiştirici kulüp' mantığından çıkarız. Çocuklarımızın gelişmesi için onları kiralamamız lazım. Arda Ünyay gibi A Takım'a çıkmış çocuğumuzu aşağıya çağırmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan bir oyuncunun olduğunu belirten Demircan, "Dilimize pelesenk olmuş 'Sizi Galatasaray'a getiren şey yeteneğiniz, burada kalmanızı sağlayacak şey ise karakterinizdir.' cümlesi var. Biz, insanların aileleriyle ve kendileriyle birebir uğraşan bir ekibiz. Bazı isteklere cevap veremeyebiliyoruz. Bu istekler de buradan gitmek için oluşuyor. Biz, buradan giden oyuncumuzu yetersiz diye göndermedik. İstekleri ve arzuları, Galatasaray'ın hocalarının yapabileceği şeyler değildi. Bu tip şeyler, başka kulüplerde de olabiliyor. Zoğrap Ege İzgi, aynı şekilde Fenerbahçe'den buraya geldi. Bu gibi şeyler olabiliyor." şeklinde konuştu.
Akademilerde artık transferlerin yapıldığını aktaran Demircan, şunları kaydetti:
"Bunun için belirli bütçeler ayırmanız gerekiyor. Ben de bazı görüşmeler yaptım. Yaklaşık 25-30 yeni gencimizi buraya kattık. Bunların arasında 18 yaşında hiçbir genç yok. Galatasaray Kulübü olarak 18 yaşında bir oyuncu alıyorsak, A Takım'da oynatırız. 12 yaşından başlayıp, 17 Yaş Altı Takımı'na kadar taramalarımızı yapıyoruz. 20 milyon doların üzerinde bir tesisin yapılması da başkanın akademiye ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Okan Buruk, akademi ile çok ilgileniyor. Hocamız, oyuncularımızla ilgili bilgileri alıyor. Futbolcularımız da çok uğraşıyor. Yunus Akgün, buradan çıkan bir oyuncu olduğu için maçlarımızı izliyor. Yapmamız gereken şeyleri de söylüyor. Ayrıca inanılmaz bir gözlemci ekibi kurduk. Birçok ülkede iletişimde olduğumuz gözlemcilerimiz var."