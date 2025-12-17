Dursun Özbek'ten Okan Buruk tepkisi: 'Yeter artık!'

Galatasaray Kulübünde aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



RAMS Park'ta Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.



"OKAN HOCAMIZA SÖYLENENLERDEN RAHATSIZ OLDUM"

Okan Buruk'u eleştiren Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Murat Turgut, toplantıda şu açıklamaları yapmıştı;



"Okan Hoca tarafından alınan ve gönderilen tam 29 oyuncu var! Her sene 13 oyuncu al, 10 oyuncu gönder! Kabahat hep tutmayan oyuncularda mı? Ahmed Kutucu geçen sezon devre arası geldi, bu devre arası gidecek deniyor! Hangi kriterlere göre alındı, gelişimi için ne yapıldı? Tutarsa başarılı scout ve teknik heyet, peki tutmazsa sorumlu kim? Harcanan paranın karşılığı ne olacak? Hem Türkiye, hem de Galatasaray tarihinin açık ara en pahalı takımını kurduk. Neden? Sadece ligde şampiyon olmak için mi?

"Yeter artık, Okan Hoca burada yok! Ayıp ya! Ne yapmaya çalışıyorsun, anlamıyorum ki? Yok öyle yaptı, yok böyle yaptı! Ayıp ya! Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.





"Okan Hoca'ya hakaret etmedim! İzninizle bitirebilir miyim? Son olarak bir banka dekontu ile futbol okullarında dönen dolaplarla ilgili Denetim Kurulu'nda bir seneyi aşkındır devam eden basit bir olayı neticeye bağlamamak, acaba Denetim Kurulumuz için acaba kaç sene sürecek? Denetim Kurulu'nda arkadaşlar cevaplayabilirse, çok sevinirim." sözlerini sarf etmişti.



Toplantıda konuşma yapan Dursun Özbek, genel kurulda yaptıkları işlerin hesabını verdiklerini kaydederek,diye konuştu.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, Murat Turgut'un konuşması esnasında araya girerekMurat Turgut ise Dursun Özbek'e cevap olarak,Galatasaray Kulübünün altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan ise 19 Yaş Altı Takımı'nın aldığı kötü sonuçlara değinerek,ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan bir oyuncunun olduğunu belirten Demircan, "şeklinde konuştu.Akademilerde artık transferlerin yapıldığını aktaran Demircan, şunları kaydetti: