17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
2-1DA
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Fatih Karagümrük: "Bizim için test maçı oldu"

Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Aralık 2025 17:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fatih Karagümrük: 'Bizim için test maçı oldu'
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında İstanbulspor ile golsüz berabere kalan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ligde fazla süre almayan oyuncuların performanslarını gördüklerini söyledi. 

"BİZİM İÇİN BİR TEST MAÇI OLDU"

Kendileri için bir test maçına çıktıklarını aktaran Canel, "Bizim için bir test maçı oldu. Daha önce ligde oynamayan arkadaşları oynatma şansımız oldu. Onların son durumunu gördük. İstanbulspor bize karşı iyi kapandı, mücadele ettiler. Kendilerini kutluyorum. Buradan beraberlikle ayrıldık." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
