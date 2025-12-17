Inter'in yıldızı, Fenerbahçe Beko maçını izledi!

Inter'in yıldız oyuncusu Andy Diouf'tan çarpıcı bir hareket geldi.
Fransız oyuncu, Euroleague'de Fenerbahçe Beko - Panathinaikos arasında oynanan mücadeleyi yerinden takip etti.
Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow ile fotoğraf çekilen futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yarattı.
20 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
22 yaşındaki orta saha, Inter ile bu sezon 7 maçta 155 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. Diouf, sezon başında Lens'ten 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
