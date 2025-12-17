17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
15:00
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Serdal Adalı'dan MHK ve Rafa Silva için açıklama!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, MHK ve Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken sözlere imza attı.

calendar 17 Aralık 2025 13:46 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2025 13:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İzmir'de katıldığı etkinlikte dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Adalı, MHK ve Rafa Silva ile ilgili konuştu.

İşte Serdal Adalı'nın sözleri:


"Geçen sezondan bu yana 3 tane camianın sinir uçları ile oynayan bir MHK var. Açın bakın, Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var."

"Sorunun temel noktası TFF yönetim kurulu değil. Sorun MHK'nin yapısında. 1.5 senedir aylık 15 bin dolar maaşla 4 tane yabancı hakem eğitmeni getirmişler. Durum ortada! Böyle eğitim mi olur?"

RAFA SILVA

"Rafa, Sergen hoca ile birlikte yaptığımız toplantıdan bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı."

"15 MİLYON VEREN ALIR"

"Rafa'nın durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro bekliyoruz. Veren alır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
