Göztepe'ye yeni tesis müjdesi

Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla mevcut tesislere yakın 55 dönümlük yeni bir alanın kulübe devredileceğini ve bu alanda yeni bir tesis kurulacağını açıkladı.Ertan, ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, stattaki ticari alanlarla ilgili uzun süredir devam eden sürecin tamamlandığını belirterek, geçen hafta itibariyle stadın ve ticari alanların uzun süreli olarak kulübe devri için yasal sürecin başlatıldığını söyledi.Stadın ve çevresinin yaşayan bir mekan haline dönüştürüleceğini ifade eden Ertan, çatıdaki yürüyüş yolları ve sosyal alanların da kullanıma açılarak hizmet verecek hale geleceğini dile getirdi.Akademiye yatırımın uzun yıllardır gündemlerinde olduğunu ifade eden Ertan, şunları kaydetti:"Göztepe'nin yükselen değerleri gibi bir proje kapsamında yapılanmaya gittik. 19 yaş altı takımı ile A takım entegrasyonu başladı. Yapılandırma anlamında en önemli konu tesis. Ali Artuner Tesisleri'ni devraldık. Buraya ciddi bir yatırım yaptık. 180 derece farklı, Göztepe'ye yakışır bir tesis haline getirdik. Bu bize yetmez. Akademi tarafında ciddi hedefleri olan bir kulübüz. Özellikle Afrika'da ciddi bir oyuncu kaynağına erişim şansımız var. Bunun ilk adımını U19 takımıyla beraber attık. Şimdi bizim için en önemli haber; tesis. 55 dönümlük, mevcut tesislere çok uzak olmayan bir alanın ön onayını aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımızı sunuyoruz. Akademinin bu alanıyla ilgili ilk devir oldu. Bir bakanlıktan başka bir bakanlığa devri yapıldı. Muhatap bakanlığımızdan bize devri için çalışmalar yapılıyor. Bu 55 dönümlük alana yeni bir tesisi yapacağız."Ertan, kulübün bu yıl haziran döneminde 2 oyuncu ihracatı yaptığını ve ciddi döviz getirisi olduğunu hatırlatarak, "Bu kazanılan kaynak kulübün kasasında duruyor. Bu kaynaklar, paralar kasamızda ve bu parayı kulübün tesisleşmesinde ve takımın Avrupa kupalarına katılması için transferde harcanacak. Bu para başka bir yere, kar dağıtımına gitmeyecek. Bu para Göztepe'nin geleceği, tesisleşmesi ve Avrupa kupalarına katılacak takımın oluşması için kullanılacak. Bu çok net. Bu parayı Göztepe'nin geleceğini inşa etmek anlamında kullanacağız." diye konuştu.Transfer döneminde teknik direktörlerinin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilerde transferler yapılacağını ifade eden Ertan, sponsor desteğinin önemine dikkati çekti. Ertan, İzmir firması ISONEM'in stat isim sponsoru olmasının çok önemli olduğunu, diğer İzmir firmalarından da aynı desteği beklediklerini aktardı.Yerel yönetimlerle ilişkiye de değerlendiren Ertan, geçmiş döneme göre çok daha iyi bir ilişki bütünlüğü yakaladıklarını vurguladı.Ertan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemlerle ilgili değerlendirmesinde ise, federasyon başkanıyla iyi bir iletişimleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Federasyon başkanımızın kararlı, adaletli ve arı kovanına çomak soktuğu bir dönemi yaşıyoruz. Kendisinin bazı uygulamalarıyla ilgili sonuna kadar desteğiz ama hakemler konusu farklı. Hakemler konusu son haftalarda verilen, verilmeyen kararlarda geri kalan 18 hafta her maç, dakika dakika ısrarla geçmişte olduğu gibi takip edeceğimiz bir süreç olacak. Standart yok. Aynı pozisyon için bambaşka kararlar veriliyor. İşin bir de VAR'ı var. VAR nasıl atlıyor veya çağırmıyor? Bu takım, seyri en keyifli takımlardan birisi. Avrupa'daki en mücadeleci takım. Hakemlerin de aynı hakkaniyetle, standartla yaklaşması gerekiyor."