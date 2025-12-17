17 Aralık
Beşiktaş'ta ayrılığa şart!

Beşiktaş, Felix Uduokhai ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, istediği bonservis seviyesinde bir teklif alması durumunda Alman stoper ile yollarını ayıracak.

calendar 17 Aralık 2025 09:53
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: AA
Ara transfer dönemi planlamasını yapan Beşiktaş'ta birçok ayrılık ve takviye bekleniyor. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, 3 isimle vedalaşıp 4-5 transfer yapmayı hedefliyor.

BeIN Sports'a göre Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'nin ayrılığı da gündemde. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Süper Lig'deki son 9 maçta forma vermediği Alman stoper ile yolların ayrılması bekleniyor.

AYRILIĞA BONSERVİS ŞARTI

Oyuncuya Almanya'dan teklifler aldığı, Beşiktaş'ın ise bonservis beklentisinin bulunduğu aktarıldı. Tekliflerin istenen seviyeye çıkması halinde 28 yaşındaki oyuncuyla vedalaşılacağı belirtildi.


BU SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Augsburg'dan 5.5 milyon euro karşılığında satın aldığı Uduokhai, Beşiktaş ile bu sezon 11 maçta 835 dakika süre aldı. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
