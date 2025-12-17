Beşiktaş'ta ayrılığa şart!

Ara transfer dönemi planlamasını yapan Beşiktaş'ta birçok ayrılık ve takviye bekleniyor. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, 3 isimle vedalaşıp 4-5 transfer yapmayı hedefliyor.
BeIN Sports'a göre Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'nin ayrılığı da gündemde. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Süper Lig'deki son 9 maçta forma vermediği Alman stoper ile yolların ayrılması bekleniyor.
AYRILIĞA BONSERVİS ŞARTI
Oyuncuya Almanya'dan teklifler aldığı, Beşiktaş'ın ise bonservis beklentisinin bulunduğu aktarıldı. Tekliflerin istenen seviyeye çıkması halinde 28 yaşındaki oyuncuyla vedalaşılacağı belirtildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Augsburg'dan 5.5 milyon euro karşılığında satın aldığı Uduokhai, Beşiktaş ile bu sezon 11 maçta 835 dakika süre aldı. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.
