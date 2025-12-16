16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
1-0
16 Aralık
Eibar-Elche
0-1
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
0-0DA
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
0-071'
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
0-269'
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
0-169'
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
3-070'

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına olay tepki!

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko galibiyeti sonrası tribünlerden annesine edilen hakaretler için sert tepki gösterdi.

calendar 16 Aralık 2025 23:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına olay tepki!
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup oldu.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın maçın ardından yaptığı açıklamada, tribünlerden annesine edilen küfürlere çok sert tepki gösterdi. Ataman'ın açıklamaları şöyle:

"10 BİN EĞİTİMSİZ F.BAHÇE TARAFTARI"


"Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 88 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı.

Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
