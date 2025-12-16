Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına olay tepki!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup oldu.Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın maçın ardından yaptığı açıklamada, tribünlerden annesine edilen küfürlere çok sert tepki gösterdi. Ataman'ın açıklamaları şöyle:"Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 88 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı.Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm."