16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Karşıyaka zirve yarışında Söke'nin konuğu

Karşıyaka, çarşamba günü ilk yarının son deplasman maçında Play-Off peşindeki Söke 1970 SK'ya konuk olacak.

calendar 16 Aralık 2025 14:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta hafta sonu Bornova 1877'yi 3-1 yenerek zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen Karşıyaka, çarşamba günü ilk yarının son deplasman maçında Play-Off peşindeki Söke 1970 SK'ya konuk olacak.

Didim Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak.

Statta konuk Karşıyaka taraftarlarına 100 kişilik kontenjan ayrıldı. Kaf-Kaf'ta Bornova sınavında sakatlanarak oyundan çıkan Namık Barış'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın deplasmanının ardından ilk yarıyı 22 Aralık Pazartesi günü Tire 2021 FK'yı ağırlayarak noktalayacak Karşıyaka grupta 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 30 puan topladı. Yeşil-kırmızılı ekip lider Kütahyaspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Grupta üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Tire FK'ya yenilen Söke 1970 ise 21 puanla sekizinci basamakta bulunuyor. Futbolda bahis soruşturmasında Karşıyaka ve Söke'den 8'er oyuncu hak mahrumiyeti cezası almıştı. İki takımdan birer genç oyuncu da geçen hafta PFDK'ya sevk edilmişti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
