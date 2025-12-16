15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
4-0
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
3-0
15 Aralık
M. United-Bournemouth
4-4
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
0-0
15 Aralık
Roma-Como
1-0
15 Aralık
Braga-Santa Clara
1-0
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
3-1

Galatasaray'dan 6 numara teması: Vitaly Janelt

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, ara transferde rotayı Premier Lig'e çevirdi.

16 Aralık 2025 08:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan 6 numara teması: Vitaly Janelt
Sezon başında Hakan Çalhanoğlu ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray, orta saha takviyesi yapmamıştı.
 
Rotasyonda düşünülen Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'dan hiç yararlanamayan teknik direktör Okan Buruk, çareyi İlkay Gündoğan'ı 8 numarada değerlendirmekte buldu.
 
Lemina'yı sezonun ikinci yarısında stoperde düşünen Buruk, ara transferde önceliği orta saha takviyesine verdi.
 
6 numara arayan Galatasaray, İngiltere'de temaslara başladı. Premier Lig ekibi Brentford ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Vitaly Janelt, masadaki en ciddi aday konumunda.
 
YERLİ ALTERNATİF DE ARANIYOR
 
27 yaşındaki Alman oyuncu, bu sezon 2'si 11'de toplam 13 maçta süre aldı.
 
Janelt'i cüzi bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmaya çalışan sarı- kırmızılılar, orta sahaya yerli alternatif de arıyor. 
 
Ocak ayında Berkan Kutlu, sezon sonunda Kaan Ayhan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray cephesi, gurbetçi avına çıktı.
 
VİTALY JANELT KİMDİR?
 
Yaş: 27
Doğum yeri: Hamburg/Almanya
Uyruk: Bosna Hersek/Almanya
Mevki: Orta saha
Ayak: Sol
Kontrat: Haziran 2026
Piyasa Değeri: 18 milyon Euro
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
