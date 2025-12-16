Aras Kargo'nun konuğu VakıfBank

Sultanlar Ligi'nde son 3 maçını kazanarak 11 haftada 6 galibiyete ulaşan 7'nci sıradaki Aras Kargo, çarşamba günü 11'de 11 yapan lider VakıfBank'ı konuk edecek.



İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Nazlı Ekmekçi, Arzu Uzatöz hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



Maçın biletleri 400, 450 (deplasman), 750 ve 1100 TL'den satışa sunuldu.



GÖZTEPE DE FENERBAHÇE'YE KONUK OLUYOR



Ligde Göztepe aynı saatte zirve takipçisi Fenerbahçe'nin misafiri olacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 17.00'de deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.



