16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Aras Kargo'nun konuğu VakıfBank

Aras Kargo, çarşamba günü 11'de 11 yapan lider VakıfBank'ı konuk edecek.

calendar 16 Aralık 2025 14:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aras Kargo'nun konuğu VakıfBank
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sultanlar Ligi'nde son 3 maçını kazanarak 11 haftada 6 galibiyete ulaşan 7'nci sıradaki Aras Kargo, çarşamba günü 11'de 11 yapan lider VakıfBank'ı konuk edecek.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Nazlı Ekmekçi, Arzu Uzatöz hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Maçın biletleri 400, 450 (deplasman), 750 ve 1100 TL'den satışa sunuldu.

GÖZTEPE DE FENERBAHÇE'YE KONUK OLUYOR

Ligde Göztepe aynı saatte zirve takipçisi Fenerbahçe'nin misafiri olacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 17.00'de deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.