Orlando Magic'in oyun kurucusu Jalen Suggs'un, New York Knicks'e karşı oynanan NBA Cup yarı finalinde yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı netlik kazandı.Yapılan MR görüntülemesi, Suggs'un sol kalçasında darbe (left hip contusion) oluştuğunu doğruladı.Cumartesi günü Knicks'e karşı oynanan ve Magic'in 132-120 mağlup olduğu karşılaşmada yaşanan sakatlık sonrası gelen bu haber, Orlando cephesinde olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Zira Suggs, maç sırasında yaşadığı gözle görülür rahatsızlığa rağmen daha ciddi bir sakatlıktan kaçınmış oldu.Suggs, üçüncü çeyrekte aldığı darbenin ardından dördüncü periyotta iki dakikadan az süre alabildi. Yıldız guard, karşılaşmadan ayrılmadan önceki performansında 26 sayısının 25'ini ilk yarıda kaydetmişti.İki yönlü oyunu ile Orlando'nun başarısında kilit rol oynayan Suggs, hem hücumda skor üretmesi hem de savunmadaki enerjisiyle Magic'in bu sezonki lider figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.Ancak beşinci sezonunu geçiren guard, kariyeri boyunca sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Suggs, geçtiğimiz sezon yalnızca 35 maçta forma giyebildi ve mart ayında sol dizindeki kıkırdak parçasının alınması için artroskopik bir operasyon geçirdi.Bu sezon şu ana kadar 21 maçta görev alan Suggs, 15.4 sayı, 4.8 asist ve 3.7 ribaund ortalamaları yakaladı.Orlando Magic'te bu sezon sakatlık problemi yaşayan oyuncular yalnızca Suggs ile sınırlı değil. Takımın en iyi dört oyuncusundan üçü sakatlıklarla boğuştu. Franz Wagner, 7 Aralık'ta Knicks'e karşı oynanan maçta faul sonrası dengesiz düşmesiyle yüksek sol ayak bileği burkulması yaşadı. Yapılan kontrollerde yapısal bir hasar tespit edilmedi.Takımın yıldızı Paolo Banchero ise kısa süre önce sol kasık sakatlığı nedeniyle 10 maç kaçırdı. Tüm bu eksiklere rağmen Magic, rekabetçi yapısını korumayı başardı.NBA Cup yarı finaline kadar yükselmiş olmaları, Orlando'nun kadro derinliğini gözler önüne serdi. Ancak New York'a karşı alınan mağlubiyet, turnuvadaki yolculuklarını sona erdirirken, takımın tam kadro sağlığı olmadan playoff yarışında ne kadar ileri gidebileceği sorusunu da gündeme getirdi.