16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Beşiktaş'ta gündem yeniden Davitashvili

Fransız basını, sol kanada mutlaka takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Gürcü sol kanat Davitashvili'yi kadrosuna katmak için yeniden harekete geçtiğini duyurdu.

Beşiktaş scout ekibi, Genel Koordinatör Serkan Reçber'in önderliğinde Avrupa'nın büyük liglerinde yetenek aramaya devam ediyor.

Kış transfer penceresinin açılmasına az bir süre kala, sol kanat takviyesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu bölge için Saint Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili favori konumunda...

Yaz döneminde Gürcü yıldızı kadrosuna katmak için büyük uğraş veren siyahbeyazlılar, mutlu sona ulaşamamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarı üzerine 24 yaşındaki oyuncu için yeniden harekete geçildi.


SOMUT VE CİDDİ İLGİ

Foot Mercato, Beşiktaşlı kurmayların Davitashvili'ye ocakta resmi imza attırmak istediğini ileri sürdü. Haberde yıldız oyuncuya yönelik somut ve ciddi ilgi gösterildiği vurgulanırken, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda Fransız kulübünün transfere onay verebileceği aktarıldı. Kulübü Saint Etienne ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek olan tecrübeli oyuncunun Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

TEKNİK KALİTESİ ÇOK YÜKSEK

Gürcistan Milli Takımı'nın Kvaratskhelia'dan sonra en önemli oyuncularından biri olan Zuriko Davitashvili, çabuk, teknik kalitesi yüksek ve bire birlerde oldukça etkili. Savunma arkasına koşular yapan yıldız oyuncu, içe kat ederek sağ ayağıyla şut çıkarabiliyor. Geri dönüşlerde savunmaya yardımı ihmal etmiyor. 24 yaşındaki futbolcu, Gürcistan'daki maçta A Milli Takımımız'a gol atmıştı.

15 MAÇTA 9 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Fransa 2'nci Ligi'nde (Ligue 2) 15 karşılaşmada toplam 1072 dakika süre alan Gürcü oyuncu, daha çok golcü kimliğiyle öne çıktı. 8 kez ağları havalandıran 24 yaşındaki yıldız, 1 de asist yaparak 9 gole direkt etki etti. 

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
