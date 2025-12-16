16 Aralık
Beşiktaş'tan ilk temas: Loftus Cheek

Beşiktaş, Milan'ın 29 yaşındaki orta sahası Ruben Loftus Cheek'i transfer etmek için atağa kalktı. İtalyan ekibinin yıldızı, eski takım arkadaşı Tammy Abraham'dan Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgi aldı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş transferde atağa kalktı...

Siyah- Beyazlılar, devre arası transfer döneminde kadrosuna yıldız bir orta saha katmak için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeki ismin ise Milan'ın İngiliz orta sahası Ruben Loftus Cheek olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın devre arasında takımdan ayrılması beklenen İngiliz orta sahanın menajeriyle ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.


TAMMY ABRAHAM'DAN BİLGİ ALDI

Ruben Loftus-Cheek'in eski takım arkadaşı Tammy Abraham ile transferi hakkında konuştuğu öğrenildi. Loftus- Cheek'in Abraham'dan Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgi aldığı gelen haberler arasında...

6-8-10 OYNAYABİLİYOR

6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Loftus-Cheek, 11 kez İngiltere Milli Takım forması giydi. 2023 yılında Chelsea'den Milan'a 18.9 milyon Euro'ya transfer olan Ruben Loftus-Cheek bu sezon 16 karşılaşmada boy gösterdi. 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

İngiliz orta sahanın, Milan ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.