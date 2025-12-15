15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
4-0
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
3-0
15 Aralık
M. United-Bournemouth
2-1DA
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
0-045'
15 Aralık
Roma-Como
0-047'
15 Aralık
Braga-Santa Clara
1-0
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
0-07'

Levent Mercan'dan Archie Brown yanıtı!

Fenerbahçe'de Levent Mercan, Konyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

calendar 15 Aralık 2025 22:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası Sarı-Lacivertli takımda Levent Mercan, açıklamalarda bulundu.

"TEDESCO'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

Maç sonrası konuşan Mercan, "Tedesco hocama teşekkür ederim. Bana güveniyor, ben de bu güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum.Her zaman idmanlarda bireysel olarak çalışıyoruz. Takımımızda çok özel ayaklar var ama fırsat gelince ben de kullanıyorum. Benim de iyi bir ayağım olduğunu düşünüyorum.

Kendimi sürekli geliştiriyorum. Oynadıkça daha iyi performanslar ortaya koyuyorum. İnşallah böyle devam ederiz, sonuna kadar. Daha çok gol ve asist yapmak isterim ama burada en önemlisi takımın performansı." dedi.

"BİRBİRİMİZİ DESTEKLİYORUZ"

Archie Brown hakkında konuşan Mercan, "Archie Brown ile ilişkimiz çok iyi. Birbirimizi destekliyoruz. Rekabet iyi bir şey; ikimiz de üstüne koyarak oynuyoruz. Aramızda çok güçlü bir bağ var. O oynadığında ben onu destekliyorum, ben oynadığımda da o beni destekliyor." ifadelerini kullandı.

Son olarak şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Levent Mercan, "Biz maç maç bakıyoruz. Şu an için erken olsa da hedefimiz şampiyonluk. İyi bir yoldayız. Takım içindeki ruh ve birliktelik çok iyi. İnşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
