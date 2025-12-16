Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında 17 Aralık Çarşamba ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada 17 Aralık Çarşamba ve 18 Aralık'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
17 Aralık Salı:
13.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
18 Aralık Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler