Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Türkiye Kupası'nda 17 Aralık Çarşamba ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

calendar 16 Aralık 2025 12:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında 17 Aralık Çarşamba ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada 17 Aralık Çarşamba ve 18 Aralık'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
 
⁠17 Aralık Salı:
 
13.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
 
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
 
20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
 
18 Aralık Perşembe:
 
17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
 
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.