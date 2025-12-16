Chicago Bulls'un efsanevi dönemini uzun yıllar boyunca yakından takip eden usta yazar Sam Smith, Michael Jordan'ın, eski takım arkadaşı Scottie Pippen ile ilişkisini kaybetmiş olmaktan büyük bir pişmanlık duyduğunu açıkladı.Jordan ile Pippen arasındaki ilişkinin yıllar içinde geldiği nokta göz önüne alındığında, Jordan'ın bu kopuştan dolayı derin bir üzüntü yaşadığı belirtildi. Sam Smith, bu çarpıcı detayı HoopsHype'tan Raul Barrigon ile yaptığı röportajda paylaştı.Smith, Bulls'un efsane koçu Phil Jackson'ın da Pippen konusunda oldukça anlayışlı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:Smith, Jordan'ın tepkisinin ise beklendiği gibi öfke olmadığını vurguladı:Jordan ve Pippen, 1990'lı yıllarda Chicago Bulls'u altı NBA şampiyonluğuna taşıyan hanedanın iki temel direğiydi. Basketbolu bıraktıktan sonra uzun bir süre iyi ilişkiler sürdürdüler. Ancak 2020 yılında yayımlanan "The Last Dance" belgeseliyle birlikte ipler koptu.Pippen, belgeselde kendisinin geri planda bırakıldığını ve Jordan'ın yüceltildiğini savundu. Bir yıl sonra yayımladığı "Unguarded" adlı kitabında da eski takım arkadaşına yönelik eleştirilerini sert bir dille dile getirdi.İlişki, Jordan'ın oğlu Marcus Jordan'ın, Pippen'ın eski eşi Larsa Pippen ile ilişki yaşadığı yönündeki haberlerin ardından daha da zarar gördü.Günümüzde iki taraf da birbirinden uzak dururken, Smith Jordan'ın bu durumdan ne kadar etkilendiğini şu sözlerle anlattı: