16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Jordan, Pippen ile ilişkisini kaybettiği için "derin bir üzüntü" yaşıyor

Chicago Bulls'un efsanevi dönemini uzun yıllar boyunca yakından takip eden usta yazar Sam Smith, Michael Jordan'ın, eski takım arkadaşı Scottie Pippen ile ilişkisini kaybetmiş olmaktan büyük bir pişmanlık duyduğunu açıkladı.

calendar 16 Aralık 2025 12:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Jordan, Pippen ile ilişkisini kaybettiği için 'derin bir üzüntü' yaşıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Chicago Bulls'un efsanevi dönemini uzun yıllar boyunca yakından takip eden usta yazar Sam Smith, Michael Jordan'ın, eski takım arkadaşı Scottie Pippen ile ilişkisini kaybetmiş olmaktan büyük bir pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Jordan ile Pippen arasındaki ilişkinin yıllar içinde geldiği nokta göz önüne alındığında, Jordan'ın bu kopuştan dolayı derin bir üzüntü yaşadığı belirtildi. Sam Smith, bu çarpıcı detayı HoopsHype'tan Raul Barrigon ile yaptığı röportajda paylaştı.

Smith, Bulls'un efsane koçu Phil Jackson'ın da Pippen konusunda oldukça anlayışlı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:


"Phil [Jackson], Scottie'ye karşı her zaman çok anlayışlıydı. Onun hakkında söyledikleri ne olursa olsun. Kitapta da bundan bahsettik. 'Scottie'nin kötü yönlendirildiğini hissediyorum' demişti."

Smith, Jordan'ın tepkisinin ise beklendiği gibi öfke olmadığını vurguladı:

"Michael'ın tepkisini sorduğumda, onun çok incindiğini ama kızmadığını söyledi. Bu ilişkiyi kaybettiği için pişmanlık duyuyor."

"Michael'ın, Scottie'nin kendisi hakkında söylediklerine kızmak yerine bir kayıp duygusu yaşaması beni şaşırttı."

Jordan ve Pippen, 1990'lı yıllarda Chicago Bulls'u altı NBA şampiyonluğuna taşıyan hanedanın iki temel direğiydi. Basketbolu bıraktıktan sonra uzun bir süre iyi ilişkiler sürdürdüler. Ancak 2020 yılında yayımlanan "The Last Dance" belgeseliyle birlikte ipler koptu.

Pippen, belgeselde kendisinin geri planda bırakıldığını ve Jordan'ın yüceltildiğini savundu. Bir yıl sonra yayımladığı "Unguarded" adlı kitabında da eski takım arkadaşına yönelik eleştirilerini sert bir dille dile getirdi.

İlişki, Jordan'ın oğlu Marcus Jordan'ın, Pippen'ın eski eşi Larsa Pippen ile ilişki yaşadığı yönündeki haberlerin ardından daha da zarar gördü.

Günümüzde iki taraf da birbirinden uzak dururken, Smith Jordan'ın bu durumdan ne kadar etkilendiğini şu sözlerle anlattı:

"Michael, Scottie'ye gerçekten çok değer veriyordu. Hall of Fame konuşmasında özellikle bir oyuncunun adını andı ve bu Scottie'ydi. Diğer takım arkadaşlarından bu kadar bahsetmedi."

"Bu, Michael'ın daha yumuşak tarafını gösteren oldukça dokunaklı bir an. Scottie'ye karşı tepkisi öfke değil, tamamen bir kayıp hissiydi."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.