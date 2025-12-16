Haber Tarihi: 16 Aralık 2025 17:11 -
Güncelleme Tarihi:
16 Aralık 2025 17:11
16 Aralık: Yarın (Çarşamba) okullar tatil mi? Kar tatili olan iller
Yurt genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte birçok il ve ilçede eğitime ara verilen il ve ilçeler araştırılıyor. Birçok şehirde kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza bürünürken, öğrenciler ve veliler "Nerede kar tatili oldu, hangi illerde, okullar tatil mi" sorusuna cevap arıyor. Valilik açıklamaları takip ediliyor.
Son açıklamalara göre 16 Aralık Salı günü Samsun'un Havza ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle Çiftlik Naciye Öngel Ortaokulu'nda eğitime yarım gün ara verildi. Taşımalı öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamaması amacıyla öğleden sonra idari izin uygulandı.
Bugün, Van'da kar yağışı ve tipi nedeniyle Muradiye ve Gevaş ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kar nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin ulaşıma kapanması, kararın alınmasında etkili oldu.OKULLAR TATİL Mİ?Türkiye genelinde şu an için il genelini kapsayan bir kar tatili kararı bulunmuyor. Açıklanan tatiller, belirli ilçeler, okullar veya taşımalı eğitim yapan öğrencilerle sınırlı tutuluyor. Tatil haberleri için Valilik açıklamaları takip ediliyor. 17 Aralık Çarşamba günü gelen resmi açıklamalara göre haberimiz güncellenecektir.KAR TATİLİ OLAN İLLER VALİLİK AÇIKLAMALARIVan Valiliği ve ilgili kaymakamlıklar, kar ve tipi nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde ulaşımın aksadığını belirterek taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Yol açma ve karla mücadele çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor. Samsun Havza'da alınan kararın ise öğrencilerin dönüş saatlerinde yaşanabilecek muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.YURDUN BAZI KESİMLERİ KARA BÜRÜNDÜBolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Sinop, Giresun, Ordu, Rize, Artvin, Çorum, Yozgat, Kayseri, Van, Bitlis ve Muş güne karla uyandı.
Kartalkaya'da kar kalınlığı 23 santimetreye ulaştı. Abant Gölü Milli Parkı ve çevresindeki ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.