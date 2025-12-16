16 Aralık: Yarın (Çarşamba) okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

Son açıklamalara göre 16 Aralık Salı günü Samsun'un Havza ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle Çiftlik Naciye Öngel Ortaokulu'nda eğitime yarım gün ara verildi. Taşımalı öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamaması amacıyla öğleden sonra idari izin uygulandı.

Bugün, Van'da kar yağışı ve tipi nedeniyle Muradiye ve Gevaş ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kar nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin ulaşıma kapanması, kararın alınmasında etkili oldu.

Türkiye genelinde şu an için il genelini kapsayan bir kar tatili kararı bulunmuyor. Açıklanan tatiller, belirli ilçeler, okullar veya taşımalı eğitim yapan öğrencilerle sınırlı tutuluyor. Tatil haberleri için Valilik açıklamaları takip ediliyor. 17 Aralık Çarşamba günü gelen resmi açıklamalara göre haberimiz güncellenecektir.

Van Valiliği ve ilgili kaymakamlıklar, kar ve tipi nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde ulaşımın aksadığını belirterek taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Yol açma ve karla mücadele çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor. Samsun Havza'da alınan kararın ise öğrencilerin dönüş saatlerinde yaşanabilecek muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Sinop, Giresun, Ordu, Rize, Artvin, Çorum, Yozgat, Kayseri, Van, Bitlis ve Muş güne karla uyandı.

Kartalkaya'da kar kalınlığı 23 santimetreye ulaştı. Abant Gölü Milli Parkı ve çevresindeki ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.