Green Card başvuru tarihi 2026: Green Card başvuruları ne zaman?

2026 Green Card başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Her yıl ekim ve kasım dönemlerinde başlayan Green Card başvurularına on binlerce kişi katılım sağlıyor. Bu yıl da 50 bin kişiye yapılacak Green Card çekilişiyle birlikte çalışma ve yaşama hakkı verilecek. Peki, 2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve kasım ayının ilk haftasında kapanıyor.

2026 dönemi için de Green Card başvurularının Ekim 2025'te başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları 7 Kasım'a kadar sürmüştü. Bu yıl da ekim ayının ilk haftasında başvuruların başlaması bekleniyor.

Başvuru tarihleri resmî olarak açıklandığında duyurular ABD Göçmenlik Bürosu'nun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.



Green Card çekilişinde kazanan adaylar, ABD'de oturma ve çalışma hakkı elde etmek için gerekli evrakları tamamlayarak mülakat sürecine giriyor. Bu yıl başlayacak başvuruların sonuçlanmasıyla birlikte vize işlemlerinin en geç 30 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

Seçilen adaylar, mülakat ve vize işlemleri için belge hazırlığına başlayacak. ABD'de yeni bir hayat kurmak isteyenlere 50 bin kişilik büyük bir fırsat sunulacak.



Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.

Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.

Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.

Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı.