Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya karşı büyük üstünlük!

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de pazar günü 43. kez karşılaşacak.
Ligde iki ekip arasındaki 42 maçtan 26'sını Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 7 maçı galip tamamladı.
Galatasaray, bu maçlarda 87 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 48 golle karşılık verdi.
- RAMS Park'taki maçlar
Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 14 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar bu statta Kasımpaşa'yı 10 maçta yenerken lacivert-beyazlılar deplasmandaki 3 karşılaşmayı kazandı. RAMS Park'taki 1 müsabaka berabere sonuçlandı.
Galatasaray, bu maçlarda 28, Kasımpaşa, 20 kez ağları havalandırdı.
- Son 6 maçta Galatasaray üstün
Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılar karşısında son 6 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray, rakibiyle Süper Lig'deki son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 16 gol atarken kalesindeki 12 gole engel olamadı.
- Son 2 müsabaka 3-3 bitti
İki takımın ligdeki son 2 müsabakası 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
Galatasaray ile Kasımpaşa, geçen sezon ligde karşılaştığı iki maçta da 3-3 berabere kaldı.
- En farklı skorlar
Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.
Kasımpaşa, 2013-14 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.
Galatasaray'ın 1962-63 sezonunda 5-2, 2023-24 sezonunda 4-3 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.
Ligde iki ekip arasındaki 42 maçtan 26'sını Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 7 maçı galip tamamladı.
Galatasaray, bu maçlarda 87 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 48 golle karşılık verdi.
- RAMS Park'taki maçlar
Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 14 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar bu statta Kasımpaşa'yı 10 maçta yenerken lacivert-beyazlılar deplasmandaki 3 karşılaşmayı kazandı. RAMS Park'taki 1 müsabaka berabere sonuçlandı.
Galatasaray, bu maçlarda 28, Kasımpaşa, 20 kez ağları havalandırdı.
- Son 6 maçta Galatasaray üstün
Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılar karşısında son 6 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray, rakibiyle Süper Lig'deki son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 16 gol atarken kalesindeki 12 gole engel olamadı.
- Son 2 müsabaka 3-3 bitti
İki takımın ligdeki son 2 müsabakası 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
Galatasaray ile Kasımpaşa, geçen sezon ligde karşılaştığı iki maçta da 3-3 berabere kaldı.
- En farklı skorlar
Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.
Kasımpaşa, 2013-14 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.
Galatasaray'ın 1962-63 sezonunda 5-2, 2023-24 sezonunda 4-3 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.