Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliyede ifade verdi.



Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko mücadelesi için yurt dışında giden ve ifadeye çağırıldıktan sonra "Türkiye'ye döneceğim ve ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum" diyerek ilk özel uçakla yola çıkan ve İstanbul'a gelen Sadettin Saran'ı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yöneticiler, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski yönetici Hulusi Belgü ve taraftarlar karşıladı.



"TEŞEKKÜR EDERİM!"

DHA'nın haberine göre,

Fenerbahçeli taraftarlar, aracına geçen Sadettin Saran'ı tezahüratlarla karşıladı.Taraftarlara kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran, "" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, cumartesi sabahı saat 10.00 sularında ifade vermek üzere adliyeye geldi. Saran, adliyede iki saat ifade verdi.Sadettin Saran, kan ve saç örneği için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.