Frank Lampard'ı saha ortasında kovaladılar

Frank Lampard, Southampton ve Coventry arasında berabere biten maçın ateşli finalinde tepkileri üzerine çeken isim oldu.Southampton oyuncuları, berabere biten maçın ardından Frank Lampard'ı kovalarken görüldü ve öfkeli sahneler yaşandı.Sky Sports'a olayla ilgili konuşan Lampard, "Sorun değil, bir oyuncunun kendi taraftarlarının önünde takımını savunmasını anlıyorum, ancak günümüzde taraftarların son 10 dakikada size her şeyi söyleyebildiği ve duygularınız yüksekken sahaya çıkmanıza izin verilmediği bir durum var. Ben böyleyim, duygularımı açıkça gösteririm, şimdi biraz daha sakinim. Ve kullandığım dil için özür dilerim, belki onların tribünü de kullandıkları dil için özür diler. Bu olayı tamamen unuttum, biraz sinirlendim. Bazen 99 dakika boyunca sabredip oyuncuların yaptıklarını izlersin, biz de onlarla birlikte maçı yaşadık. Sahaya girdim ve sevindim, bu benim hakkım! Geriye dönüp bunu düşünebilirim ama dediğim gibi, taraftarlar bir şeyler söyleyebilir ama sahada savaşan biziz" ifadelerini kullandı.