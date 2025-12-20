20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
1-0
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-2
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
2-290'
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
2-1
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-3
20 Aralık
Juventus-Roma
1-053'
20 Aralık
Lazio-Cremonese
0-0
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
1-0DA
20 Aralık
Osasuna-Alaves
3-0
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
1-1
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
2-0DA
20 Aralık
Everton-Arsenal
0-1DA
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
1-2
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-0
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-0
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-1
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
1-3
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-2
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
0-0DA

Bayer Leverkusen'den deplasmanda kritik 3 puan!

Bundesliga'nın 15. haftasında Bayer Leverkusen, Leipzig'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.

calendar 20 Aralık 2025 22:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bundesliga'nın 15. haftasında Leipzig, Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Red Bull Arena'da oynanan maçı Bayer Leverkusen 3-1 kazandı.

Leipzig'in tek golünü 35. dakikada Xaver Schlager attı. Bayer Leverkusen'in gollerini ise 40'ta Martin Terrier, 44'te Patric Schick ve 90+6'da Montrell Culbreath kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Leipzig 29 puanda kalırken Bayer Leverkusen de puanını 29'a yükseltti.

Leipzig, Bundesliga'nın 16. haftasında St. Pauli deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen ise sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.

 

