Bayer Leverkusen'den deplasmanda kritik 3 puan!

Bundesliga'nın 15. haftasında Leipzig, Bayer Leverkusen'i konuk etti.



Red Bull Arena'da oynanan maçı Bayer Leverkusen 3-1 kazandı.



Leipzig'in tek golünü 35. dakikada Xaver Schlager attı. Bayer Leverkusen'in gollerini ise 40'ta Martin Terrier, 44'te Patric Schick ve 90+6'da Montrell Culbreath kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Leipzig 29 puanda kalırken Bayer Leverkusen de puanını 29'a yükseltti.



Leipzig, Bundesliga'nın 16. haftasında St. Pauli deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen ise sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.







