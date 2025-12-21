20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
1-0
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-2
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
2-2
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
2-1
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-3
20 Aralık
20 Aralık
Lazio-Cremonese
0-0
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
2-0
20 Aralık
Osasuna-Alaves
3-0
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
1-1
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
4-1
20 Aralık
Everton-Arsenal
0-1
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
1-2
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-0
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-0
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-1
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
1-3
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-2
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
0-1

Kenan Yıldız'lı Juventus, Zeki Çelik'li Roma'yı üzdü!

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, sahasında Roma'yı 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, sahasında Roma'yı konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus, 2-1 kazanmayı başardı.

Juventus'a mücadelede galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Francisco Conceiçao ile 70. dakikada Lois Openda kaydetti. Roma'nın tek golünü 75. dakikada Tommaso Baldanzi kaydetti.

Ev sahibi Juventus'ta Kenan Yıldız 89, Roma'da ise Zeki Çelik maçın tamamında sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini elde eden Juventus, 29 puanla 5. sırada haftayı kapattı. Roma ise 30 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Juventus, Pisa'ya konuk olacak. Roma, Genoa'yı ağırlayacak.
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
