20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
1-0
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-2
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
2-290'
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
2-1
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-3
20 Aralık
Juventus-Roma
1-053'
20 Aralık
Lazio-Cremonese
0-0
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
1-0DA
20 Aralık
Osasuna-Alaves
3-0
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
1-1
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
2-0DA
20 Aralık
Everton-Arsenal
0-1DA
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
1-2
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-0
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-0
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-1
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
1-3
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-2
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
0-0DA

Ersin Destanoğlu: "Daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz"

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından konuştu.

Ersin Destanoğlu: 'Daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz'
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ BİR BEŞİKTAŞ İZLETECEĞİZ"


Maç sonrası konuşan Ersin, "Kazandığımız için mutluyuz. 6 maçtır kaybetmiyoruz ama öne geçtiğimiz maçlarda skoru tutamadık. Kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım. Bu da o maçlardan biri olur ve devamı gelir inşallah. Fenerbahçe maçı sonrası araya gireceğiz. Daha iyi bir Beşiktaş izletmek istiyoruz.

Bugün iyi mücadele ettik. Demir Ege, Kartal, Orkun üçlüsü inanılmaz destek oldular defansa. Geriden pasla çıkmaya çalıştık. İlerideki oyuncular kısa olduğu için pasla çıkmaya çalıştık. Herkes elinden geleni yaptı. Skordan mutluyuz. Daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz.

Geçen haftaki skor, tuttuğum topları birazcık arka planda bıraktık. Biz Beşiktaş'ız. Çok pozisyon vermiyoruz, verirsek de tehlikeli oluyor. Şampiyonluk senesinden alışkınım, az ve öz toplar gelmesine. 90 dakika saha içinde kalmaya çalıştım. Son dakikalarda kurtardığım topla galibiyete katkı sağladıysam ne mutlu bana.

Devrim harika girdi oyuna. Rıdvan, Demir Ege, Kartal devamlı kadroda oynayan oyuncular. Genç kategoriden çıktık. Bizler altyapıdan çıkan ve hayallerimize kavuştuğumuz için buradayız." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
