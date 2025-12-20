20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-287'
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-051'
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
0-172'
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-083'
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-087'
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-086'
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-243'
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Nazillispor, ligden çekiliyor!

3. Lig ekiplerinden Nazillispor, ligden çekiliyor. İşte ayrıntılar...

calendar 20 Aralık 2025 17:46
Nazillispor, ligden çekiliyor!
Nesine 3. Lig 4.Grup'ta mücadele eden Nazillispor'un profesyonel liglerden çekilme durumu olduğu bildirildi.

Pamukören Stadı'nda Oktaş Uşakspor'u konuk eden Nazillispor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Nazillispor, ligin ilk yarısını 4 puanla son sırada tamamladı.

Kulüp Asbaşkanı İsmail Poyraz Batur, maçın ardından gazetecilere, profesyonel liglerdeki son maçlarını oynadıklarını belirterek, ligden çekilme durumlarının olduğunu açıkladı.


Yolun sonuna geldikleri için bu kararı aldıklarını ifade eden Batur, "Bu son maçımız gibi gözüküyor. Devre arasında her hangi bir şey olmadığı takdirde çekilme yazısını vereceğiz. 58 yıllık kulübün çöküşünün bazılarına mutluluk vereceğini biliyorum ama inşallah bundan sonra Nazilli, Aydın ve Ege Bölgesinde bir kulübe sahip çıkarlar." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
