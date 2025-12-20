20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
17:00
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
0-032'
20 Aralık
Wolves-Brentford
18:00
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
18:30
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
18:15
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
16:00
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
18:00
20 Aralık
M.City-West Ham United
18:00
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
18:00
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
15:30
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
17:30
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
17:30
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
17:30
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
17:30
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
17:30
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
19:00
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
16:00
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-170'
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-172'
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Galatasaray'ın sol kanat hedefi Schjelderup

Ara transfer döneminde sol kanat takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Benfica'da forma giyen 21 yaşındaki Norveçli Andreas Schjelderup'u gündemine aldı.

calendar 20 Aralık 2025 13:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın sol kanat hedefi Schjelderup
Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'daki transfer çalışmaları da hız kazandı.
 
Teknik direktör Okan Buruk'un talebi sonrası devre arasında bir sol kanat takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılı takımın bu bölge için rotasını Portekiz'e çevirdiği öğrenildi.
 
Takvim'de yer alan habere göre, Cimbom'un, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek planları arasında yer almayan Andreas Schjelderup'u gündemine aldığı öğrenildi.
 
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK
 
21 yaşındaki Norveçli sol kanat oyuncusunun durumunu yakından takip eden yönetimin devre arasında Benfica ile temaslara başlayıp resmi teklifini iletmesi bekleniyor.
 
BU SEZON PERFORMANSI 
 
Bu sezon Portekiz ekibiyle 21 maçta 967 dakika sahada kalan genç yıldız söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
 
Güncel verilere göre 14 milyon euro değer biçilen Norveçli futbolcunun Benfica ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.
 
Norveç Milli Takımı ile 8 maça çıkan genç futbolcu henüz ülkesi adına skor katkısında bulunamadı.
 
Yıldız futbolcu yüksek top tekniğinin yanı sıra çalım yeteneği ve etkili şutlarıyla ön plana çıkıyor.
 Reklam 
