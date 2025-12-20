20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
17:00
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
0-034'
20 Aralık
Wolves-Brentford
18:00
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
18:30
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
18:15
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
16:00
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
18:00
20 Aralık
M.City-West Ham United
18:00
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
18:00
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
15:30
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
17:30
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
17:30
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
17:30
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
17:30
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
17:30
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
19:00
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
16:00
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-172'
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-174'
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Mauro Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Kasımpaşa maçı öncesi gözünü Hagi'nin rekoruna dikti.

calendar 20 Aralık 2025 13:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu olmayı amaçlıyor.

GEÇEN HAFTA YAKALADI

Geçen hafta Hesap.com Antalyaspor karşısında ağları sarsan Icardi, sarı-kırmızılı formayla 59 lig golü atan Gheorghe Hagi'yi bu alanda yakaladı.

KASIMPAŞA MAÇINDA GOL ATARSA...


Arjantinli santrfor, Kasımpaşa maçında bir kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray tarihinde en fazla lig golü atan yabancı oyuncu konumuna gelecek.

Tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 69 gol kaydeden Icardi, 4 kez daha ağları sarsması durumunda da sarı-kırmızılı formayla 72 kez fileleri havalandıran Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 20 28 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 15 32 15
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
