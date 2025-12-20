Mauro Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu olmayı amaçlıyor.
GEÇEN HAFTA YAKALADI
Geçen hafta Hesap.com Antalyaspor karşısında ağları sarsan Icardi, sarı-kırmızılı formayla 59 lig golü atan Gheorghe Hagi'yi bu alanda yakaladı.
KASIMPAŞA MAÇINDA GOL ATARSA...
Arjantinli santrfor, Kasımpaşa maçında bir kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray tarihinde en fazla lig golü atan yabancı oyuncu konumuna gelecek.
Tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 69 gol kaydeden Icardi, 4 kez daha ağları sarsması durumunda da sarı-kırmızılı formayla 72 kez fileleri havalandıran Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu olmayı amaçlıyor.
GEÇEN HAFTA YAKALADI
Geçen hafta Hesap.com Antalyaspor karşısında ağları sarsan Icardi, sarı-kırmızılı formayla 59 lig golü atan Gheorghe Hagi'yi bu alanda yakaladı.
KASIMPAŞA MAÇINDA GOL ATARSA...
Arjantinli santrfor, Kasımpaşa maçında bir kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray tarihinde en fazla lig golü atan yabancı oyuncu konumuna gelecek.
Tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 69 gol kaydeden Icardi, 4 kez daha ağları sarsması durumunda da sarı-kırmızılı formayla 72 kez fileleri havalandıran Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.