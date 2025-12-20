Galatasaray, Andre için Wolverhampton ile temas kurdu

Galatasaray , devre arası transfer döneminde orta sahasına bir takviye gerçekleştirmek istiyor.

Sarı-kırmızılı takımın listesindeki isimlerden birinin Wolverhampton forması giyen Brezilyalı Andre olduğu öğrenildi.

GALATASARAY, WOLVERHAMPTON İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Andre'yi Brezilya günlerinden bu yana takip ediyor.

Galatasaray, Andre'nin transferi için Wolverhampton ile resmi olarak temasa geçti.

LİGİN DİBİNDELER

Andre'nin formasını giydiği Wolverhampton, bu sezon Premier Lig'de galibiyet alamadı ve ligin dibine demir attı.

Wolverhampton ligdeki geleceğinin karanlık görünmesi sebebiyle para edebilecek oyuncularının bazılarını elden çıkarmayı düşünüyor, Andre de onlardan biri.

25 MİLYON EURO

Wolverhampton, Andre'yi 2024 yazında Fluminense'den 22 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcu için şu anda 25 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bekliyor.

BU SEZON 18 MAÇ

Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre, bu sezon Wolverhampton ile 18 maça çıktı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Wolverhampton ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Andre'nin, güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.