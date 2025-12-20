20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-026'
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
18:00
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
18:30
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
18:15
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-072'
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
18:00
20 Aralık
M.City-West Ham United
18:00
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
18:00
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
17:30
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
17:30
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
17:30
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
17:30
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
17:30
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
19:00
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
0-165'
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Galatasaray, Andre için Wolverhampton ile temas kurdu

Devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Brezilyalı Andre için resmi olarak temasa geçti.

Galatasaray, Andre için Wolverhampton ile temas kurdu
Galatasaray, devre arası transfer döneminde orta sahasına bir takviye gerçekleştirmek istiyor.
 
Sarı-kırmızılı takımın listesindeki isimlerden birinin Wolverhampton forması giyen Brezilyalı Andre olduğu öğrenildi.
 
GALATASARAY, WOLVERHAMPTON İLE GÖRÜŞTÜ
 
Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Andre'yi Brezilya günlerinden bu yana takip ediyor.
 
Galatasaray, Andre'nin transferi için Wolverhampton ile resmi olarak temasa geçti.
 
LİGİN DİBİNDELER
 
Andre'nin formasını giydiği Wolverhampton, bu sezon Premier Lig'de galibiyet alamadı ve ligin dibine demir attı.
 
Wolverhampton ligdeki geleceğinin karanlık görünmesi sebebiyle para edebilecek oyuncularının bazılarını elden çıkarmayı düşünüyor, Andre de onlardan biri.
 
25 MİLYON EURO
 
Wolverhampton, Andre'yi 2024 yazında Fluminense'den 22 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. 
 
İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcu için şu anda 25 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bekliyor.
 
BU SEZON 18 MAÇ
 
Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre, bu sezon Wolverhampton ile 18 maça çıktı.
 
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
 
Wolverhampton ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Andre'nin, güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 17 10 7 0 36 14 37
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 5 9 10 21 14
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
