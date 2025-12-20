Fenerbahçe'den rekor seri!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki deplasman yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
F.BAHÇE'NİN EN UZUN SERİSİ
Öte yandan ligde deplasmanlardaki son 9 galibiyetini de 3+ gol atarak alan Fenerbahçe, lig tarihinin en uzun serisine ulaştı.
Sarı-lacivertlilerin bu süreçte oynadığı maçlar şu şekilde:
Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe (Geçen sezon)
Sivasspor 1-3 Fenerbahçe (Geçen sezon)
Gaziantep FK 1-3 Fenerbahçe (Geçen sezon)
Başakşehir 1-4 Fenerbahçe (Geçen sezon)
Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe
Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe
Çaykur Rizespor 2-5 Fenerbahçe
Eyüpspor 0-3 Fenerbahçe
