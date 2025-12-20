Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Anderson Talisca ve 34. dakikada Marco Asensio ve 76. dakikada Jhon Duran kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligin ilk yarısını namağlup kapatan tek takım olan Fenerbahçe, puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla birlikte lider Galatasaray ile puanını eşitledi ve 2. sırada konumlandı.
Bu sezon 10. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 13 puanda kaldı ve 17. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Konyaspor'a konuk olacak.
FENERBAHÇE'DEN 20 YIL SONRA BİR İLK
Öte yandan Fenerbahçe 2005-2006 sezonundan sonra ilk kez ligin ilk yarısını namağlup kapattı.
FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Karşılaşmanın 6. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Fred orta sahadan müthiş bir pasla Levent Mercan'ı sol kanatta topla buluşturdu. Levent'in ortasında Kerem Aktürkoğlu topu ıska geçti. Arka tarafa açılan topta Anderson Talisca'nın şutu yan ağlarda kaldı.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Mücadelenin 13. dakikasında Marco Asensio'nun kullandığı kornerde İsmail Yüksek'in kale alanı önünde kontrol etmek istediği topu Serdar Gürler uzaklaştırmaya çalışırken takım arkadaşı Nihad Mujakic'e çarptı. Fenerbahçe elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
MARCO ASENSIO ŞANSINI DENEDİ
Maçın 16. dakikasında Fenerbahçe tüm hatlarıyla yüklendiği bölümde Fred'in ortaladığı topu Emir Ortakaya kafayla karşıladı. Pozisyonun devamında Marco Asensio topun sahibi olurken, sol ayağıyla gelişine vuruşunu yaptı. Yerden sekerek giden topu kaleci Felipe zorlanmadan kontrol etti.
ANDERSON TALISCA PERDEYİ AÇTI
Mücadelenin 27. dakikasında Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1-0 öne geçti. Fred sol kanattaki boşluğa nefis bir uzun top gönderdi. Boş durumda savunma arkasına sarkan Levent Mercan, çaprazdan içeri sokulup kale alanı önüne doğru yerden ortaladı. Topla buluşan Anderson Talisca, sol ayağının içiyle gelişine vurdu ve sağ üst köşeden fileleri havalandırdı.
MARCO ASENSIO İLE FARK 2
Karşılaşmanın 34. dakikasında ise Fenerbahçe, Marco Asensio'nun golü ile skoru 2-0'a getirdi. Talisca sol kanattan merkeze doğru taşıdığı topu Jhon Duran'a aktardı. Kolombilyalı yıldız, Talisca'yı gördü. Brezilyalı yıldız da şık bir pasla topu İspanyol oyuncuya bıraktı. Asensio da şık gollerine bir yenisini daha ekledi.
UMUT BOZOK DİREĞE TAKILDI
İkinci yarının hemen başlarında dakikalar 48'i gösterirken Eyüpspor'da Denis Draguş'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un vuruşu direkten geri döndü.
FENERBAHÇE'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Maçın 53. dakikasında Marco Asensio'nun pasında Kerem Aktürkoğlu ceza sahasının dışında topla buluştu. Devamında ise Jhon Duran'a pasını aktardı, ceza sahası içinde topla buluşan Duran'ın pasında Talisca'nın vuruşu ağlara gitti ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
EDERSON KALESİNDE DEVLEŞTİ
Mücadelenin 56. dakikasında Eyüpspor'da Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda altıpasın içerisinde topa iyi yükselen Mame Thiam'ın kafa vuruşunu Ederson kurtardı.
FENERBAHÇE YİNE GOLE YAKLAŞTI
Karşılaşmanın 64. dakikasında Jhon Duran'ın pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Anderson Talisca'nın sert vuruşu kalecide kaldı.
FENERBAHÇE JHON DURAN'LA FARKI 3'E ÇIKARDI
Karşılaşmada dakikalar 75'i gösterirken sol kanatta topu kazanan Marco Asensio pasını Jhon Duran'a verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Duran'ın vuruşu ağlara gitti ve Fenerbahçe farkı üçe çıkardı.
TALISCA ATMAYA DEVAM ETTİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda skor üretmeyi başaran tecrübeli oyuncu, Brann deplasmanında 3, Konyaspor karşısında ise 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.
ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde ligde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 golü bulunan Talisca, ikas Eyüpspor karşısında 27. dakikada takımı öne geçiren golü kaydetti.
Talisca, üst üste 3 maçta 6. golüne ulaşırken, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti. Brezilyalı hücumcu, toplamda ise bu sezon 14 gole ulaştı.
ASENSIO YİNE ATTI
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.
Sakatlığı nedeniyle Brann karşısında kadroda yer almayan Asensio, Konyaspor maçıyla formasına kavuşmuş ve golünü atmayı başarmıştı.
ikas Eyüpspor maçı öncesinde ligde 7. golü bulunan yıldız oyuncu, gollerinin yanında arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturmayı başarmıştı.
Asensio, ikas Eyüpspor karşısında 34. dakikada takımının 2. golüne imzasını koyarken, toplamda da 8. golüne ulaştı.
İspanyol oyuncu ayrıca Jhon Duran'ın golünde asisti yapan isim de oldu ve 5. asistine imza attı.
TEDESCO'DAN ZORUNLU 2 DEĞİŞİKLİK
Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Tedesco, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, Konyaspor maçında ilk 11'de başlattığı Edson Alvarez'i ağrıları, Archie Brown'ı ise sakatlığı nedeniyle görevlendiremedi.
İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Levent Mercan ve İsmail Yüksek'i ikas Eyüpspor karşısında 11'de sahaya sürdü.
Genç teknik adam, ikas Eyüpspor karşısında kalede Ederson'u oynatırken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu.
Orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken hücum hattında Marco Asensio, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Sarı-lacivertlilerin gol umudu ise Anderson Talisca oldu.
40 yaşındaki teknik adam, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Haydar Karataş'ı ise yedek soyundurdu.
ALVAREZ RİSKE EDİLMEDİ
Fenerbahçe'de ağrıları olan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, ikas Eyüpspor maçında riske edilmedi.
Müsabaka öncesinde kendini deneyen tecrübeli oyuncu, ağrıları nedeniyle riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.
TARAFTAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ
Fenerbahçe taraftarı, Eyüpspor maçına fazla ilgi göstermedi.
Sarı-lacivertli taraftarlar için satışa sunulan 23 bin biletten 12 bini satıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan deplasman tribününde boşluklar dikkati çekti.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, ikas Eyüpspor müsabakasında 6 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Archie Brown'ın yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, kadroda yer almadı.
ALTYAPIDAN İKİ İSİM YEDEKLERDE
Fenerbahçe'de teknik heyet, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle Eyüpspor karşısında kadroya altyapıdan 2 isim dahil etti.
17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, maç kadrosunda yer aldı.
Her iki oyuncu da yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.
ASENSIO SAĞDA, TALISCA ON NUMARADA
Teknik direktör Domenico Tedesco, Konyaspor maçında olduğu gibi Eyüpspor karşısında da Asensio'yu sağ kanatta görevlendirdi.
Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Brezilyalı Talisca ise maça 10 numarada başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
27. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Levent Mercan, meşin yuvarlağı düzeltip kale sahası önüne yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, kalecinin solundan topu filelere yolladı: 0-1.
34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Duran'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Talisca, topuğuyla meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncu, ceza sahası sol çaprazından sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.
İlk 45 dakika, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Kerem Demirbay'ın orta alandan uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Draguş, topuk pasıyla penaltı noktası üzerine meşin yuvarlağı gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
49. dakikada kazanılan kornerde Kerem Demirbay, ceza yayı üzerine doğru ortasını yaptı. Serdar Gürler'in gelişine vuruşunda Robin Yalçın'ın yakın mesafeden tamamlamak istediği topu kaleci Ederson son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
57. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde Asensio, sağdan ortasını yaptı. Savunmadan seken top, İsmail Yüksek'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
75. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Kerem Demirbay'dan topu kapan Asensio, ceza alanına hareketlenen Jhon Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 0-3.
83. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Szymanski'nin pasında Oğuz Aydın, meşin yuvarlağın üzerinden atladı. Topu alan Asensio, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Müsabaka sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Samet Çiçek
ikas Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko (Dk. 86 Taşkın İlter), Draguş (Dk. 86 Sadia), Yalçın Kayan (Dk. 66 Ampem), Kerem Demirbay (Dk. 86 Baran Ali Gezek), Thiam, Umut Bozok
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek (Dk. 82 Szymanski), Fred (Dk. 89 Bartuğ Elmaz), Asensio (Dk. 89 Haydar Karataş), Talisca (Dk. 66 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Yiğit Efe Demir), Duran
Goller: Dk. 27 Talisca, Dk. 34 Asensio, Dk. 75 Duran (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 42 Emir Ortakaya, Dk. 90 Taşkın İlter (ikas Eyüpspor), Dk. 85 Tedesco (Teknik direktör), Dk. 90+2 Mert Müldür (Fenerbahçe)
.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Anderson Talisca ve 34. dakikada Marco Asensio ve 76. dakikada Jhon Duran kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligin ilk yarısını namağlup kapatan tek takım olan Fenerbahçe, puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla birlikte lider Galatasaray ile puanını eşitledi ve 2. sırada konumlandı.
Bu sezon 10. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 13 puanda kaldı ve 17. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Konyaspor'a konuk olacak.
FENERBAHÇE'DEN 20 YIL SONRA BİR İLK
Öte yandan Fenerbahçe 2005-2006 sezonundan sonra ilk kez ligin ilk yarısını namağlup kapattı.
FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Karşılaşmanın 6. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Fred orta sahadan müthiş bir pasla Levent Mercan'ı sol kanatta topla buluşturdu. Levent'in ortasında Kerem Aktürkoğlu topu ıska geçti. Arka tarafa açılan topta Anderson Talisca'nın şutu yan ağlarda kaldı.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Mücadelenin 13. dakikasında Marco Asensio'nun kullandığı kornerde İsmail Yüksek'in kale alanı önünde kontrol etmek istediği topu Serdar Gürler uzaklaştırmaya çalışırken takım arkadaşı Nihad Mujakic'e çarptı. Fenerbahçe elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
MARCO ASENSIO ŞANSINI DENEDİ
Maçın 16. dakikasında Fenerbahçe tüm hatlarıyla yüklendiği bölümde Fred'in ortaladığı topu Emir Ortakaya kafayla karşıladı. Pozisyonun devamında Marco Asensio topun sahibi olurken, sol ayağıyla gelişine vuruşunu yaptı. Yerden sekerek giden topu kaleci Felipe zorlanmadan kontrol etti.
ANDERSON TALISCA PERDEYİ AÇTI
Mücadelenin 27. dakikasında Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1-0 öne geçti. Fred sol kanattaki boşluğa nefis bir uzun top gönderdi. Boş durumda savunma arkasına sarkan Levent Mercan, çaprazdan içeri sokulup kale alanı önüne doğru yerden ortaladı. Topla buluşan Anderson Talisca, sol ayağının içiyle gelişine vurdu ve sağ üst köşeden fileleri havalandırdı.
MARCO ASENSIO İLE FARK 2
Karşılaşmanın 34. dakikasında ise Fenerbahçe, Marco Asensio'nun golü ile skoru 2-0'a getirdi. Talisca sol kanattan merkeze doğru taşıdığı topu Jhon Duran'a aktardı. Kolombilyalı yıldız, Talisca'yı gördü. Brezilyalı yıldız da şık bir pasla topu İspanyol oyuncuya bıraktı. Asensio da şık gollerine bir yenisini daha ekledi.
UMUT BOZOK DİREĞE TAKILDI
İkinci yarının hemen başlarında dakikalar 48'i gösterirken Eyüpspor'da Denis Draguş'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un vuruşu direkten geri döndü.
FENERBAHÇE'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Maçın 53. dakikasında Marco Asensio'nun pasında Kerem Aktürkoğlu ceza sahasının dışında topla buluştu. Devamında ise Jhon Duran'a pasını aktardı, ceza sahası içinde topla buluşan Duran'ın pasında Talisca'nın vuruşu ağlara gitti ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
EDERSON KALESİNDE DEVLEŞTİ
Mücadelenin 56. dakikasında Eyüpspor'da Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda altıpasın içerisinde topa iyi yükselen Mame Thiam'ın kafa vuruşunu Ederson kurtardı.
FENERBAHÇE YİNE GOLE YAKLAŞTI
Karşılaşmanın 64. dakikasında Jhon Duran'ın pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Anderson Talisca'nın sert vuruşu kalecide kaldı.
FENERBAHÇE JHON DURAN'LA FARKI 3'E ÇIKARDI
Karşılaşmada dakikalar 75'i gösterirken sol kanatta topu kazanan Marco Asensio pasını Jhon Duran'a verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Duran'ın vuruşu ağlara gitti ve Fenerbahçe farkı üçe çıkardı.
TALISCA ATMAYA DEVAM ETTİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda skor üretmeyi başaran tecrübeli oyuncu, Brann deplasmanında 3, Konyaspor karşısında ise 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.
ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde ligde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 golü bulunan Talisca, ikas Eyüpspor karşısında 27. dakikada takımı öne geçiren golü kaydetti.
Talisca, üst üste 3 maçta 6. golüne ulaşırken, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti. Brezilyalı hücumcu, toplamda ise bu sezon 14 gole ulaştı.
ASENSIO YİNE ATTI
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.
Sakatlığı nedeniyle Brann karşısında kadroda yer almayan Asensio, Konyaspor maçıyla formasına kavuşmuş ve golünü atmayı başarmıştı.
ikas Eyüpspor maçı öncesinde ligde 7. golü bulunan yıldız oyuncu, gollerinin yanında arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturmayı başarmıştı.
Asensio, ikas Eyüpspor karşısında 34. dakikada takımının 2. golüne imzasını koyarken, toplamda da 8. golüne ulaştı.
İspanyol oyuncu ayrıca Jhon Duran'ın golünde asisti yapan isim de oldu ve 5. asistine imza attı.
TEDESCO'DAN ZORUNLU 2 DEĞİŞİKLİK
Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Tedesco, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, Konyaspor maçında ilk 11'de başlattığı Edson Alvarez'i ağrıları, Archie Brown'ı ise sakatlığı nedeniyle görevlendiremedi.
İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Levent Mercan ve İsmail Yüksek'i ikas Eyüpspor karşısında 11'de sahaya sürdü.
Genç teknik adam, ikas Eyüpspor karşısında kalede Ederson'u oynatırken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu.
Orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken hücum hattında Marco Asensio, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Sarı-lacivertlilerin gol umudu ise Anderson Talisca oldu.
40 yaşındaki teknik adam, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Haydar Karataş'ı ise yedek soyundurdu.
ALVAREZ RİSKE EDİLMEDİ
Fenerbahçe'de ağrıları olan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, ikas Eyüpspor maçında riske edilmedi.
Müsabaka öncesinde kendini deneyen tecrübeli oyuncu, ağrıları nedeniyle riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.
TARAFTAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ
Fenerbahçe taraftarı, Eyüpspor maçına fazla ilgi göstermedi.
Sarı-lacivertli taraftarlar için satışa sunulan 23 bin biletten 12 bini satıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan deplasman tribününde boşluklar dikkati çekti.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, ikas Eyüpspor müsabakasında 6 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Archie Brown'ın yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, kadroda yer almadı.
ALTYAPIDAN İKİ İSİM YEDEKLERDE
Fenerbahçe'de teknik heyet, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle Eyüpspor karşısında kadroya altyapıdan 2 isim dahil etti.
17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, maç kadrosunda yer aldı.
Her iki oyuncu da yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.
ASENSIO SAĞDA, TALISCA ON NUMARADA
Teknik direktör Domenico Tedesco, Konyaspor maçında olduğu gibi Eyüpspor karşısında da Asensio'yu sağ kanatta görevlendirdi.
Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Brezilyalı Talisca ise maça 10 numarada başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
27. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Levent Mercan, meşin yuvarlağı düzeltip kale sahası önüne yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, kalecinin solundan topu filelere yolladı: 0-1.
34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Duran'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Talisca, topuğuyla meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncu, ceza sahası sol çaprazından sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.
İlk 45 dakika, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Kerem Demirbay'ın orta alandan uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Draguş, topuk pasıyla penaltı noktası üzerine meşin yuvarlağı gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
49. dakikada kazanılan kornerde Kerem Demirbay, ceza yayı üzerine doğru ortasını yaptı. Serdar Gürler'in gelişine vuruşunda Robin Yalçın'ın yakın mesafeden tamamlamak istediği topu kaleci Ederson son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
57. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde Asensio, sağdan ortasını yaptı. Savunmadan seken top, İsmail Yüksek'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
75. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Kerem Demirbay'dan topu kapan Asensio, ceza alanına hareketlenen Jhon Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 0-3.
83. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Szymanski'nin pasında Oğuz Aydın, meşin yuvarlağın üzerinden atladı. Topu alan Asensio, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Müsabaka sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Samet Çiçek
ikas Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko (Dk. 86 Taşkın İlter), Draguş (Dk. 86 Sadia), Yalçın Kayan (Dk. 66 Ampem), Kerem Demirbay (Dk. 86 Baran Ali Gezek), Thiam, Umut Bozok
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek (Dk. 82 Szymanski), Fred (Dk. 89 Bartuğ Elmaz), Asensio (Dk. 89 Haydar Karataş), Talisca (Dk. 66 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Yiğit Efe Demir), Duran
Goller: Dk. 27 Talisca, Dk. 34 Asensio, Dk. 75 Duran (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 42 Emir Ortakaya, Dk. 90 Taşkın İlter (ikas Eyüpspor), Dk. 85 Tedesco (Teknik direktör), Dk. 90+2 Mert Müldür (Fenerbahçe)