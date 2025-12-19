19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Pep Guardiola'dan şampiyonluk itirafı!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının mevcut durumuna dair konuştu.

calendar 19 Aralık 2025 17:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının mevcut durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak West Ham maçı öncesi konuşan İspanyol çalıştırıcı, City'nin henüz şampiyonluk mücadelesi verecek seviyede olmadığını söyledi.

"MAÇA HAZIRIZ"

Rakiplerinin son haftalarda zorlu maçlar oynadığını vurgulayan Guardiola, "West Ham en iyi döneminde olmayabilir ama Old Trafford'da puan aldılar, Brighton deplasmanından beraberlikle döndüler. Aston Villa'ya da ancak maçın sonunda kaybettiler. Üst düzey oyuncuları var ve biz bu maça hazırız" dedi.



"ŞAMPİYONLUK İÇİN GEREKEN SEVİYEDE DEĞİLİZ"

Takımının genel performansını da değerlendiren Guardiola, sonuçlara rağmen gelişmesi gereken birçok alan bulunduğunu ifade etti:

"Bazı sonuçlar aldık ama oyunumuzda çok şey geliştirmemiz gerekiyor. Bizi ayakta tutan şey, bu takımın inanılmaz mentalitesi ve sahadaki özverisi. Ancak şu an, şampiyonluk için gereken seviyede değiliz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
