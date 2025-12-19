Pep Guardiola'dan şampiyonluk itirafı!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının mevcut durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak West Ham maçı öncesi konuşan İspanyol çalıştırıcı, City'nin henüz şampiyonluk mücadelesi verecek seviyede olmadığını söyledi.





"MAÇA HAZIRIZ"



Rakiplerinin son haftalarda zorlu maçlar oynadığını vurgulayan Guardiola, "West Ham en iyi döneminde olmayabilir ama Old Trafford'da puan aldılar, Brighton deplasmanından beraberlikle döndüler. Aston Villa'ya da ancak maçın sonunda kaybettiler. Üst düzey oyuncuları var ve biz bu maça hazırız" dedi.

Takımının genel performansını da değerlendiren Guardiola, sonuçlara rağmen gelişmesi gereken birçok alan bulunduğunu ifade etti: