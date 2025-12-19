Trabzonspor'un AVM projesine destek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen "KTÜ Birlik ve Beraberlik Gecesi"nde 61saat'in sorularını yanıtladı.
Başkan Genç, Trabzonspor'un Akyazı'daki Şenol Güneş Kompleksi'nde hayata geçirmeyi planladığı Karadeniz'in en büyük AVM projesine açık destek verdi.
Başkan Genç'ten, Trabzonspor'un Akyazı'da Şenol Güneş Kompleksi'nde hayata geçirmeyi planladığı Karadeniz'in en büyük AVM'sine destek geldi.
"Trabzonspor'un projelerine farklı yaklaşımlar geldiğinde üzülüyorum" diyerek başlayan Başkan Genç, "O kadar söyleyeyim. Nasıl baktığım bellidir artık, yani. Daha ne söyleyeyim" dedi.
"CİDDİ EMEK SARF EDİLİYOR"
Trabzonspor'un her projesine destek vermek istediklerini belirten Başkan Genç, "Trabzonspor'umuzda tabii ki şu anda Ertuğrul Doğan başkanımız ciddi bir emek sarf ediyor, çok teşekkür ediyorum kendisine. Fatih Hoca'yla güzel bir ivme yakaladık. Takım olduk. Rakiplerin kadro kalitesinden çok daha geride olmamıza rağmen... A
ma Trabzonspor'lu olarak, asıl olan, sürdürülebilir gelir elde edecek projelere imza atmamızdır. Ben buradan bir kez daha Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. 173 dönümlük oluru benim belediyemden verdi. Çok ısrar ettim. Sağ olsun, benim de Trabzonspor'luğum biliniyor artık. Yani, kırmadı bizi.
Ertuğrul Başkanımız, Şenol Hocamız, bizim vekillerimiz, bakanımız, hep beraber o işi başardık. Ve aynı zamanda, şu anda proje düşünülen alan, biliyorsunuz, yıldan yıla yenilemeliydi. Hiç kimse yatırım yapmaz oraya. Onun en az 10 yıllığının olurunu verdi. Burada bir arazi daha var, onu kovalıyoruz" dedi.
"HER TARAFINDA VARIZ"
Trabzonspor'un mali yapısının güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Genç, kulübü başkanların kişisel fedakarlıklarına bağımlı bırakmayacak bir sistem hedeflediklerini söyledi. Gelir getirici her projeye destek vermeye hazır olduklarını belirten Genç, "Biz her tarafında varız" diyerek sözlerini tamamladı.
