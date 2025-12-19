19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Mert Günok, teklif bekliyor!

Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünen Mert Günok, devre arasında gelecek teklifleri bekleyecek.

19 Aralık 2025
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Mert Günok, teklif bekliyor!
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken gözlerin çevrildiği bölgelerden birisi de kale oldu.

KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMDE

Siyah-beyazlılar, önceliği orta saha, sol bek ve stopere verirken kale için de hamle gündemde.


AYRILIK YAŞANABİLİR

Beşiktaş, U23 kontenjanına uygun bir eldiven için arayışlarını sürdürürken bir ayrılık da yaşanabilir.

Beşiktaş'ta uzun süredir kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok'un forma giymediği için mutsuz olduğu öğrenildi.

TEKLİF BEKLİYOR

2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giyerek milli takım kadrosu için göz önünde olmak isteyen tecrübeli eldiven, oynayabileceği bir takıma gitme seçeneğini değerlendiriyor.

Beşiktaş'ın kaleye takviye yapması halinde Mert'le ayrılık konusu masaya yatırılacak.

Sezon başında Avrupa elemelerinde ve Süper Lig'in ilk 8 haftasında kaleyi koruyan 36 yaşındaki file bekçisi, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından ise kaleyi Ersin Destanoğlu'na devretmişti. Mert Günok, yönetim ve teknik heyet kararıyla sezon başında kaptanlık görevine de veda etmişti.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ

Son 8 haftada kulübede kalan Mert Günok'un sözleşmesi 2027 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.


  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
