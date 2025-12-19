19 Aralık
Avrupa'dan Onuralp Çevikkan'a yakın takip

Trabzonspor'un genç file bekçisi Onuralp Çevikkan, yabancı scoutlar tarafından yakından takip ediliyor.

calendar 19 Aralık 2025 13:23
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasında kaleyi koruyan Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç kalecisi Onuralp Çevikkan, sergilediği performansla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Konuk ekibin hücumlarında doğru pozisyon alan, reflekslerinin yanı sıra top hakimiyetiyle kalede güven veren genç eldiven, yabancı scout ekiplerince de yakından takip ediliyor.

ALTINORDU'DAN TRANSFER

Altınordu altyapısında yetişen Onuralp Çevikkan, 2023 yaz transfer döneminde Trabzonspor kadrosuna dahil oldu. Bordo-mavili kulübün altyapı yapılanması kapsamında transfer edilen genç kaleci, kısa sürede A Takım ortamına adapte olurken, Türkiye Kupası'nda aldığı süreleri iyi değerlendirerek dikkatleri üzerine çekti. Genç eldiven, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki Alanyaspor ile oynanan kupa maçında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını oyunda tutarken, özellikle ceza sahası içindeki pozisyonlarda soğukkanlı duruşuyla dikkat çekti. Alanyaspor'un hücumlarında doğru pozisyon alan Onuralp, refleksleri ve topa hakimiyetiyle güven verdi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci kez forma giyen Onuralp Çevikkan, daha önce Van Spor FK ile oynanan eleme maçında da 90 dakika sahada kalmış ve performansıyla olumlu bir görüntü ortaya koymuştu. Kupada üst üste iki maçta görev alan genç kaleci, aldığı süreleri iyi değerlendirdiğini bir kez daha gösterdi.


Bordo-mavili taraftarlar da genç kalecinin performansı hem spor otoritelerinden hem de taraftarlardan tam not aldı. Maç sonrasında sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Onuralp Çevikkan'a yönelik övgü dolu yorumlar dikkat çekti. Mağlubiyete rağmen kalede ortaya koyduğu görüntü, bordo mavililer adına gelecek adına umut vadetti. Teknik heyetin genç oyunculara verdiği şansın karşılığını sahada almaya devam eden Trabzonspor'da, Onuralp Çevikkan'ın kupa maçlarındaki performansı, bu sezon bordo-mavililerin kalesini kiralık olarak koruyan Andre Onana'nın ardından, genç kaleciyi kalede en güçlü aday konumuna taşıdı.

REAL MADRID İZLEMİŞTİ

Daha önce yabancı scout ekipleri tarafından da takip edilen genç kalecinin performansı yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da dikkat çekiyor. Özellikle altyapı yapılanmasıyla öne çıkan kulüplerin radarında yer alan genç file bekçisini, Real Madrid scoutlarının geçmiş dönemde izlediği ve gelişimini takip ettiği uluslararası basında da yer bulmuştu. Avrupa kulüplerinin Onuralp'i potansiyel vadeden kaleciler arasında değerlendirdiği ifade ediliyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
