Hukuk öğrencisi genç voleybolcu Yaren, hem parkede hem adliyede başarı hedefliyor

Voleybola ilkokul takımında başlayan Yaren, 13 yaşında Samandağ Cilli Gençlik ve Spor Kulübü'nde oynadığı dönemde yaşadığı sağlık nedeniyle spora ara verdi.Genç smaçör, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınları ve arkadaşlarını kaybetmesinden kaynaklı psikolojik sıkıntılarını atlatmak için yeniden voleybola döndü.Yaren, altyapısına katıldığı arsaVev Hatay'da kısa zamanda A takıma girmeyi başardı.Voleybol Kadınlar 2. Ligi 13. Grup'ta ikinci sırada yer alan takımıyla şampiyonluk mücadelesi veren Yaren, haftanın 5 günü Hatay Merkez Salonu'nda yapılan antrenmanlara katılıyor.Yaren, idman ve maçlardan kalan vaktinde de devam zorunluluğunun bulunmadığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıfta derslerine çalışıp avukatlık hedefine ilerliyor.Ligde çıktığı 15 maçta 14 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan arsaVev Hatay, namağlup lider Sibanet Kozan İmamoğlu Spor'u takibi sürdürüyor.Yaren Kaba, voleybolun depremlerde yaşadığı kayıpların ardından yeniden hayata tutunmasını sağladığını söyledi.Üniversite eğitimi ve spor kariyerini bir arada yürütmenin zor olduğunu dile getiren Yaren, şöyle konuştu:Yaren, mesleğinin spora engel olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:Kulüp Başkanı ve takımın başantrenörü Mehmet Bekmez de Yaren'nin hem eğitim hem de sporda örnek mücadele sergilediğini söyledi.