Hukuk öğrencisi genç voleybolcu Yaren, hem parkede hem adliyede başarı hedefliyor

Voleybol Kadınlar 2. Ligi 13. Grup'ta ikinci sırada yer alan arsaVev Hatay'ın genç smaçörü Yaren Kaba, maç ve antrenmanlardan kalan vaktinde hukuk eğitimine devam ediyor

calendar 19 Aralık 2025 12:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hukuk öğrencisi genç voleybolcu Yaren, hem parkede hem adliyede başarı hedefliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avukatlık hedefi için Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıfta eğitimini sürdüren 21 yaşındaki Yaren Kaba, formasını giydiği arsaVev Hatay Voleybol Takımı'yla 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Voleybola ilkokul takımında başlayan Yaren, 13 yaşında Samandağ Cilli Gençlik ve Spor Kulübü'nde oynadığı dönemde yaşadığı sağlık nedeniyle spora ara verdi.

Genç smaçör, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınları ve arkadaşlarını kaybetmesinden kaynaklı psikolojik sıkıntılarını atlatmak için yeniden voleybola döndü.

Yaren, altyapısına katıldığı arsaVev Hatay'da kısa zamanda A takıma girmeyi başardı.


Voleybol Kadınlar 2. Ligi 13. Grup'ta ikinci sırada yer alan takımıyla şampiyonluk mücadelesi veren Yaren, haftanın 5 günü Hatay Merkez Salonu'nda yapılan antrenmanlara katılıyor.

Yaren, idman ve maçlardan kalan vaktinde de devam zorunluluğunun bulunmadığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıfta derslerine çalışıp avukatlık hedefine ilerliyor.

Ligde çıktığı 15 maçta 14 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan arsaVev Hatay, namağlup lider Sibanet Kozan İmamoğlu Spor'u takibi sürdürüyor.

 

"Bunları bir şeyler başarmanın verdiği enerjiyle yapıyorum"

Yaren Kaba, voleybolun depremlerde yaşadığı kayıpların ardından yeniden hayata tutunmasını sağladığını söyledi.

Üniversite eğitimi ve spor kariyerini bir arada yürütmenin zor olduğunu dile getiren Yaren, şöyle konuştu:

"Hukuk zor bir bölüm. Ders programımız da çok ağır sürekli çalışmak zorundayım. Antrenmanlar yaşadığım yerden 2 saat uzaklıkta olduğu için git gel yapmam günün yarısını alıyor ama bunları bir şeyler başarmanın verdiği enerjiyle yapıyorum. Hukuk okuyup aynı anda ligde oynayan bir takımda olmak gerçekten çok zor. Bir kadın olarak bunu başarabildiğim için mutlu oluyorum. Bunun motivasyonu bana iyi geliyor."

 

"Mesleğim voleybol oynamama engel olmayacak"



Yaren, mesleğinin spora engel olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Avukatlık istediğim için mesleğim voleybol oynamama engel olmayacak. Aynı zamanda kendimi voleybolda daha üst seviyeye, liglere çıkarmak istiyorum. İnsanın sadece bir şey yapmak zorunda olmadığını göstermek istiyorum. Bir kadının nerelere yetişebileceğini ve ne kadar başarılı olabileceğini göstermek istiyorum."

Kulüp Başkanı ve takımın başantrenörü Mehmet Bekmez de Yaren'nin hem eğitim hem de sporda örnek mücadele sergilediğini söyledi.

