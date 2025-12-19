19 Aralık
Partizan, Cameron Payne ile anlaşmaya çok yakın!

31 Yaşındaki deneyimli guard Cameron Payne, yaklaşık 10 yıllık NBA kariyerinin ardından Avrupa basketboluna Partizan ile adım atmaya hazırlanıyor.

Partizan, Amerikalı tectübeli oyun kurucu Cameron Payne'i kadrosuna kattı.

Anlaşma kesinleşmiş olsa da, Payne'in gelişi Partizan'ın yeni baş antrenörü Joan Penarroya resmi olarak tanıtılana kadar bekleyecek. 31 yaşındaki oyuncu, resmi anlaşma olması halinde EuroLeague'de ilk kez forma giyecek.
2015 NBA Draftı'nda Murray State'ten 14. sıradan seçilen Payne, geçen sezon New York Knicks dahil olmak üzere yedi NBA takımında oynadı ve 72 maçta (beş kez ilk beş) ortalama 6,9 sayı ve 2,8 asist kaydetti.

Payne'in NBA'deki en dikkat çekici performansı, Phoenix Suns'ta yedek oyun kurucu olarak oynadığı 2020-21 sezonunda, Milwaukee Bucks'a yenilerek kaybedilen NBA Finalleri'nde sergilediği oyundu.

NBA kariyeri boyunca Payne, 477 maçta (71'i ilk beş) ortalama 7,8 sayı, 3,2 asist ve %41,9 saha içi şut yüzdesi (üç sayılık şutlarda %36,8) kaydetti.

Payne sezon başında Indiana Pacers ile kısa bir ön sezon geçirdikten sonra serbest oyuncu konumuna düştü.


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
