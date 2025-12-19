Partizan, Cameron Payne ile anlaşmaya çok yakın!

Partizan, Amerikalı tectübeli oyun kurucu Cameron Payne'i kadrosuna kattı.Anlaşma kesinleşmiş olsa da, Payne'in gelişi Partizan'ın yeni baş antrenörü Joan Penarroya resmi olarak tanıtılana kadar bekleyecek. 31 yaşındaki oyuncu, resmi anlaşma olması halinde EuroLeague'de ilk kez forma giyecek.2015 NBA Draftı'nda Murray State'ten 14. sıradan seçilen Payne, geçen sezon New York Knicks dahil olmak üzere yedi NBA takımında oynadı ve 72 maçta (beş kez ilk beş) ortalama 6,9 sayı ve 2,8 asist kaydetti.Payne'in NBA'deki en dikkat çekici performansı, Phoenix Suns'ta yedek oyun kurucu olarak oynadığı 2020-21 sezonunda, Milwaukee Bucks'a yenilerek kaybedilen NBA Finalleri'nde sergilediği oyundu.NBA kariyeri boyunca Payne, 477 maçta (71'i ilk beş) ortalama 7,8 sayı, 3,2 asist ve %41,9 saha içi şut yüzdesi (üç sayılık şutlarda %36,8) kaydetti.Payne sezon başında Indiana Pacers ile kısa bir ön sezon geçirdikten sonra serbest oyuncu konumuna düştü.