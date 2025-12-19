19 Aralık
Beşiktaş'ın yeni stoper adayı: Ramos Mingo

Beşiktaş, Brezilya Serie A ekibi Bahia'da forma giyen Santiago Ramos Mingo'yu gündemine aldı.

Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın yeni stoper adayı: Ramos Mingo
Sezon başında Avrupa'dan elenen ve sezonun devamında da ligde gösterdiği performans ile taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için kollarını sıvadı.

Birçok mevkiye ekleme peşinde olan siyah-beyazlı ekip, stoper bölgesi için de belirlediği futbolcular üzerinde çalışmalar yapıyor.

Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Brezilya Serie A ekibi Bahia'da forma giyen 2001 doğumlu stoper oyuncusu Santiago Ramos Mingo ile ciddi şekilde ilgileniyor.



PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

İtalyan uyruklu Arjantinli stoperin güncel piyasa değer 11 milyon Euro civarında iken kulübü Bahia ile 2029 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

1.86 boyundaki futbolcu geride bıraktığımız sezonu 57 maça çıkarak tamamladı.



 
  • KL
