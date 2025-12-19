Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
Demirören Haber Ajansı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran'ın ifadeye çağırıldığını duyururken, Saran'ın yurt dışında olduğu öğrenildi.
Öte yandan Sadettin Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.
Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko mücadelesini izlemek için yurt dışında olan Sadettin Saran'ın cumartesi günü ifade vermek için adliyeye geleceği öğrenildi.
SARAN'IN İLK AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Sözcü Gazetesi'ne yaptığı ilk açıklamada; "Yarın (cumartesi) sabah Türkiye'ye döneceğim ve ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.
