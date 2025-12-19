19 Aralık
Sadettin Saran: "İfadeye geleceğim, çekincem yok"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı. Saran konu ile ilgili kısa bir açıklama yaptı.

19 Aralık 2025 19:10 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2025 19:37
Fotoğraf: AA
Sadettin Saran: 'İfadeye geleceğim, çekincem yok'






Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Demirören Haber Ajansı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran'ın ifadeye çağırıldığını duyururken, Saran'ın yurt dışında olduğu öğrenildi.

Öte yandan Sadettin Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.


Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko mücadelesini izlemek için yurt dışında olan Sadettin Saran'ın cumartesi günü ifade vermek için adliyeye geleceği öğrenildi.

SARAN'IN İLK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Sözcü Gazetesi'ne yaptığı ilk açıklamada; "Yarın (cumartesi) sabah Türkiye'ye döneceğim ve ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
