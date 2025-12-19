19 Aralık
Fatih Tekke'den oyuncularına uyarı!

Kupada sahasında Alanyaspor'a kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'den oyuncularına uyarı geldi. Tekke, "Ligde hata istemiyorum." dedi.

calendar 19 Aralık 2025 14:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'den oyuncularına uyarı!
Süper Lig'de 11 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, iç sahada ise son olarak geçtiğimiz sezonun 35. haftasında Galatasaray'a mağlup olmuştu. Ancak bordo-mavililerin evinde yakaladığı bu uzun galibiyet serisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor karşısında sona erdi. Güney ekibi, Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek Fırtına'nın 221 günlük serisini bozdu.

"LİGDE HATA İSTEMİYORUM"

Maçın ardından, ikinci yarıda takımın bazı genç oyuncularının ıslıklanması moral bozdu. Teknik heyet, oyuncularına moral vermek amacıyla hemen toplantılara başlarken, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de öğrencilerine uyarılarda bulundu.


Fatih Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, "İlk yarıdaki oyunu asla kabul etmiyorum. Ne baskıyı doğru yapabildik, ne oyunun yönünü hızlı değiştirebildik… Ancak ikinci yarıda reaksiyon gösterdik, maçı çevirebilirdik. Fakat bazen olmuyor. Herkes bu maçtan gereken dersi alacak. Ligde hata istemiyorum. Gençlerbirliği deplasmanı kesinlikle zor geçecek. Şimdiden uyarıyorum…" dedi.

Tekke, takımının ligdeki yarışta hata yapmaması gerektiğinin altını çizerek, önümüzdeki Gençlerbirliği deplasmanının zorlu geçeceğini belirtti.

